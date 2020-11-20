Капитан сборной Казахстана остался без клуба в ОАЭ после скандала с допингом
Жанат Тукпиев
Футбольный клуб "Аль-Айн" расторг контракт с полузащитником сборной Казахстана Бауыржаном Исламханом из-за инцидента с допингом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Twitter UAE Sport News.
Азиатская футбольная Конфедерация приняла решение отстранить от матчей казахстанского полузащитника "Аль Айна" Бауыржана Исламхана после выявления тестом на допинг в его организме запрещенного вещества по окончании матча азиатской Лиги Чемпионов "Аль-Садд" — "Аль-Айн", который состоялся еще в сентябре.
Ранее у игрока состоялся телефонный разговор с генсеком КФФ Азаматом Айтхожиным. Хавбек заверил, что полностью выполнял инструкции клубного врача, а также отметил, что готов пройти через любую проверку и сдать необходимые анализы.
Напомним, за "Аль-Айн" Исламхан выступал с января, став первым футболистом из Казахстана в чемпионате ОАЭ. При этом минувшим летом он продлил контракт с клубом до 2023 года.