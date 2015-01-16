Капитаном молодежной сборной РК по футболу стал выпускник "Оле Бразил"

Защитник "Тобола" Равкат Аслан стал капитаном молодежной сборной Казахстана по футболу, которая завтра, 17 января, примет старт на Кубке Содружества в Санкт-Петербурге, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.
"Рафкат является выпускником бразильской академии "Оле Бразил", по возвращению из которой два сезона провел в столичном "Байтереке", последний же год провел в Премьер-лиге в составе "Тобола", за который сыграл 17 игр. Также на счету новоявленного капитана 3 матча и 1 гол за юношескую сборную Казахстана до 19 лет. В составе молодежной сборной он принимал участие в прошлогоднем Кубке Содружества, где принял участие в шести матчах, дебют в официальном матче молодежной сборной выпал на игру против Франции", – отмечается в информации ФФК.
Тем временем старший тренер сборной Саулюс Ширмялис заявил, что перед казахстанцами стоит задача выйти из группы.
"Наша первая задача – выйти из группы, а дальше будем исходить от соперника и того качества игры, которое мы сумеем продемонстрировать. Для меня пока остаются загадкой наши соперники по группе – Таджикистан и ЮАР, по ним практически нет информации, зато довольно много материала есть по литовцам. Я думаю, что будет много зависеть от первой игры. Нужно понимать, что у нас новая команда, которая в этом составе тренировалась лишь девять дней. В прошлогоднем созыве сборной почти все футболисты играли в составах клубов Премьер-лиги, в этом же году всего 5–6 человек, кто имеет опыт выступления в высшем дивизионе чемпионата Казахстана", – цитирует тренера "молодежки" пресс-служба федерации.
Напомним, что молодежная сборная
Казахстана в Кубке Содружества попала в группу с Таджикистаном, Литвой и ЮАР. Свой первый матч на турнире казахстанские футболисты проведут 17 января против сверстников из Таджикистана.