Капкан под снегом

На этот раз злополучный колодец на пересечении улиц Земляничная и Ақан сері в микрорайоне «Коктал» принял в свои «открытые объятия» нашу коллегу – корректора «Казахстанской правды» Дину Бекжанову. Причем средь бела дня.

Около 11 часов, распрощавшись с другом, Дина пошла по знакомой дороге на остановку. Ничего не предвещало беды: спуск к тротуару, где всегда протоптана тропинка, просто замело снегом.

– Там были очень большие сугробы, и мне даже казалось, что иду по чьим-то следам. В очередной сугроб я наступила и тут поняла, что проваливаюсь, даже лечу куда-то вниз. Такой шок испытала. Но мне очень повезло, потому что упала я не посередине, где была вода, а где-то сбоку, на лед, – рассказывает Дина. – Сначала я кричала, потом стала звонить другу. Трубку он не взял, не знаю, может, не услышал звонка, а позже прибежал на мои крики. Пробыла я там недолго, но было очень страшно: думала, сейчас провалюсь, потому что лед начал трескаться.

Девушку вытаскивали двое: подоспевший друг, который свесился в колодец наполовину, и прохожий мужчина, державший уже его. Риск сорваться был, потому что от земли до воды в колодце было приличное расстояние, а под замерзшей водой не видно дна. Уже вылезая, Дина провалилась под лед одной ногой по колено.

– Там было довольно высоко. У меня рост всего 150 сантимет­ров, а надо мной было примерно столько же, сама бы я в любом случае не выбралась. Если бы никого не было рядом, не знаю, сколько пришлось бы ждать. Замерзла бы, наверное, и рано или поздно провалилась под лед, – вспоминает Дина. – Благо отделалась ушибами и ссадинами, а могло быть все гораздо хуже.

Инцидент произошел в воскресенье, на следующий день коллега позвонила в «109» и сообщила об открытом люке. Закрыли его спустя 3 часа. Как положено, прислали фото и сообщение:

«Уважаемый житель! На Ваше обращение сообщаем следующее: по вышеуказанному адресу закрыли бетонным блоком. Благодарим за обращение в iKomek 109».

Как сообщили в Сарыаркинском районном акимате, с начала текущего года поступила 931 заявка по открытым смотровым колодцам, которые были закрыты коммунальными службами. Ежедневно проводится мониторинг за состоянием колодцев и люков подземных коммуникаций. На сегодня установлены 8 075 единиц сварных решеток.

Тем не менее люк на данном участке был открытым и туда мог упасть очередной ребенок – прямо напротив этого места расположен детский садик «Лимон»...