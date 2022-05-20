Капоэйра становится все более популярной в Казахстане

Капоэйра: и спорт, и искусство

В Казахстане все более популярным становится бразильское боевое искусство под названием капоэйра. Это невероятно зрелищный спорт, включающий в себя элементы акробатики, игры на музыкальных инструментах и даже изучение португальского языка.

Капоэйра охотно ломает клише и стереотипы в спорте. Достаточно только взглянуть на возраст людей, занимающихся этим видом боевого искусства. Он открыт абсолютно для всех, кто любит активный образ жизни, дает толчок к постижению культуры и традиций других стран и народов. В это поистине уникальное пространство единения спорта и культуры приходят с 4 лет, ну а самому старшему капоэйристу может быть и 60, и 70 – все зависит от здоровья, бодрости тела и духа.

На недавно прошедшем в Алматы фестивале капоэйры собралось большое количество взрослых и детей. Событие для всех его участников и гостей было долгожданным, ведь в период пандемии и карантина не представлялось возможным организовывать такого рода мероприятия и приглашать зарубежных специалистов. В рамках фестиваля проведены уникальные мастер-классы по этому виду боевого искусства для спортсменов из Алматы и Алматинской области с участием приглашенного гостя из Бразилии, мастера капоэйры высочайшего класса Мэстре Сабиа. В программу фестиваля вошли и детские соревнования по капоэйре в различных категориях.

Любопытно, что в нашей стране этот вид боевого искусства стремительно развивается. Несколько лет действуют казахстанская федерация капоэйры, а также меж­дународная школа. Президентом федерации, основателем школы и ее главным тренером является Дмитрий Ходжалаков. Искусство капоэйра Дмитрий практикует на протяжении 15 лет. До того как бразильское боевое искусство стало занимать большую часть его жизни, он увлекался другими видами единоборств. Собственно, именно Ходжалаков стал родоначальником капоэйры в Казахстане, которая развивается в нашей стране уже 14 лет. Многие его ученики сегодня популяризируют это уникальное спортивное искусство в самых разных странах мира. Его воспитанники регулярно выезжают на подобные алматинскому фестивалю международные события для обмена опытом. Некоторые переходят из спортсменов в тренеры и продолжают достойно работать бок о бок со своим наставником на родине.

– Тем не менее выбор тренеров сегодня в нашей стране невелик. Специалист по капоэйре должен быть не только подготовлен в спортивном плане, акробатически, но и хорошо знать португальский язык, понимать философию этого боевого искусства, владеть музыкальными навыками. В нашем виде спорта не существует отдельных тренеров по тем или иным направлениям, один профессионал вбирает в себя все необходимые умения и знания. Мы стремимся к развитию капоэйры и ее популяризации в Казахстане, – рассказывает Дмитрий Ходжалаков.

По его словам, капоэйра – всемирное явление. Этим видом искусства увлекаются представители многих стран мира, и мы не являемся исключением. Более того, наши спортсмены, тренеры выезжают на ежегодные чемпионаты Европы и мировые первенства, которые проходят в Бразилии один раз в два года.

Так как капоэйра включает в себя множество зрелищных акробатических прыжков и трюков, она пришлась по вкусу многим голливудским режиссерам, главным охотникам за зрелищами. Фильм-боевик 90-х «Только сильнейшие» с легендарным актером, каскадером и кинорежиссером Марком Дакаскосом стал первым художественным фильмом, посвященным капоэйре. Сам же Дакаскос в киноленте продемонстрировал высший пилотаж владения боевым искусством, так как еще будучи ребенком активно занимался различными видами единоборств.

Наша коллега, журналист Дина Устиненко однажды тоже вдохновилась капоэйрой благодаря «Только сильнейшим».

– Начала заниматься спортом еще в трехлетнем возрасте. Когда узнала о капоэйре, была в восторге от такого удивительного «коктейля» из акробатики, боевых искусств, ритмов, музыки, танцев, – говорит Дина. – Я мечтала заниматься этим видом боевого искусства. Когда же узнала, что в Казахстане тоже развивается это направление, подумала, что в моем возрасте уже поздно начинать, ведь там присутствуют очень сложные элементы акробатики, гимнастики – фляк, рондат, колесо, складка. И я решила отправить туда своего сына, полагая, что капоэйра уникальна для развития ребенка. И не ошиблась – Тимур с удовольствием осваивает это спортивное направление на протяжении нескольких лет.

Надо сказать, что и мечте его мамы суждено было сбыться. Дина все-таки приступила к тренировкам полгода назад. За этот период она заметила в себе ряд интересных изменений. Во-первых, почувствовала невероятный прилив энергии, а ведь для журналиста это весьма важный элемент для постоянной работы в «поле». Во-вторых, она поняла, что возраст в этом виде боевого искусства абсолютно не помеха. Ведь если заниматься у хорошего тренера, профессионала своего дела, можно оттачивать акробатические элементы в самом разном возрасте. Кстати, в отличие от других видов спорта тренировки по капоэйре включают в себя отдельные занятия по акробатике, музыке и языку.

– Дополнительные тренировки организовываются по желанию детей. И нужно сказать, что они с удовольствием ходят на всевозможные занятия. Дети развиваются физически и умственно. После акробатики поют песни, учатся играть на музыкальных инструментах, осваивают иност­ранный язык, – продолжает Дина Устиненко. – Известно, что при совмещении ритма, музыки с физической активностью в головном мозге происходят процессы, которых нев­ропатологи пытаются добиться с помощью разных методик лечения, медикаментов. Здесь же все это происходит естественным образом.

К слову, представители международной организации ЮНИСЕФ, действующей под эгидой ООН, считают, что занятия капоэйрой помогают подросткам избавиться от злости, агрессии, насилия. Этот вид искусства считается своеобразным «лекарством» от комплексов и психологических зажимов.

– Важно то, что при занятиях капоэйрой маловероятен риск получить травму, удар, потому что здесь не борются, здесь играют. Даже сами капоэйристы нередко используют такую фразу «играть в капоэйру». И эта игра – настоящее удовольствие, – делится моя коллега. – Хотя капоэйристы в целом очень хорошо владеют ударной техникой, акробатикой и физически очень сильны. Через полгода занятий капоэйрой можно добиться такой фигуры, которую никогда не получить, тренируясь в тренажерном зале. После каждого занятия всегда ощущаю легкость.

Ежегодно казахстанская федерация капоэйры и алматинская школа бразильского искусства капойэра организовывают школьный лагерь для детей в горной местности или на Капшагае. Параллельно с тренировками в рамках лагеря юные капоэйристы участвуют в походах, увлекательных спортивных играх, закаляются.

Лагерь длится на протяжении двух недель. Культура капоэйры предполагает внимательное отношение к психологическому и физическому состоянию последователей. Поэтому питаются дети в таких поездках исключительно здоровой, диетической пищей, которую им готовит приглашенный повар, и, что немаловажно, полноценно отдыхают от гаджетов и компьютерных игр.

– В лагере бывают дети, которые изначально не занимаются капоэйрой, но после знакомства с ровесниками и наблюдения за их образом жизни, как правило, заинтересовываются этим необычным видом спорта, – заключила моя коллега.

...Завершился алматинский фес­тиваль бразильского искусства церемонией вручения поясов и их смены. В капоэйре, как и во многих боевых искусствах, есть градация по поясам, они называются «корды». Вот и сын Дины Тимур тоже получил новую корду, символизирующую переход на новый, более продвинутый уровень постижения капоэйристской культуры.

Batizado e Troca de cordas (Батизада и Трока де кордас) – важнейшее событие в жизни каждого спортсмена-капоэйриста. Весь тренировочный год дети и взрослые занимаются и повышают свой уровень, чтобы поучаствовать в этом зрелищном, праздничном событии и получить новый пояс. На этом мероприятии спортсмены стараются продемонстрировать все свои умения, в том числе в музыке, танцах. Далее инструктор или ведущий мероприятия вызывает по очереди тех учеников, которые получают первый пояс. В процессе аттестации каждому дается время, чтобы проявить себя с лучшей стороны. В первую очередь оценивается умение взаи­модействовать с партнером, вести диалог посредством базовых перемещений капоэйры. Обычно после того как мастер переигрывает игрока или роняет его аккуратной, но резкой подсечкой, игра останавливается, и ученику повязывают пояс. Дальше проходит Troca de cordas (смена пояса). Те капоэйристы, у кого уже есть пояс, «играют» между собой.

– Наши цели – это воспитание спортсменов международного класса и повышение уровня мас­терства подопечных. Для этого мы проводим качественные учебные процессы. Организовываем и устраиваем ежегодные регио­нальные, республиканские и меж­дународные мероприятия, в том числе спортивные сборы, семинары, соревнования, батизаду, лагеря, – отметил Дмитрий Ходжалаков. – Наша школа обучает культуре игры, но в то же время уделяет большое внимание физическому развитию. Мы стремимся к оздоровлению подрастающего поколения, учим их трудолюбию, уважению к старшим и поддержке младших.

Познакомившись с искусством капоэйра, я подумала, а почему бы и представителям наших национальных видов спорта не распрост­ранять казахские танцы, музыку и язык таким вот образом – интерес­ным, увлекательным, непринуж­денным? В такой среде, где дружат спорт и культура, можно в игровой форме давать детям и подросткам не только ценные знания, но и воспитывать в них целеустремленность, чувство дружбы, единства и уважения к окружающим.