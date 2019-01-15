Капризы породы

Несмотря на то что закупом импортного скота в регионе занимаются не первый год, действовавший до сих пор порядок оказался несовершенным. Как рассказали в областном управлении сельского хозяйства, в минувшем году из запланированных 10 тыс. голов племенного маточного КРС реально в хозяйства Восточного Казахстана поступило меньше 2 тыс. животных. Из 8,6 тыс. голов маточного КРС, заявленных фермерами, банками одобрена и профинансирована только половина.

– Финансистам необходим залог, – пояснил заместитель руководителя управления Ербол Куанышев. – Только те, у кого он имеется, кредиты получают вовремя. Сам скот банки принимают в качестве залога лишь в некоторых случаях. В основном требуют недвижимость. Если серьезного залога нет, фермерам, как правило, отказывают.

По словам Ербола Куанышева, в Восточный Казахстан маточный племенной скот завозят из России, Беларуси и частично из Австралии. В нынешнем году поставки породного скота преду­смотрены еще из стран Европы и США. При этом в отличие от прежнего порядка, когда животные поступали фермерам по прямым договорам, сейчас планируется организовать централизованный завоз.

– Сначала завезти поголовье в регион, а затем реализовывать молодняк сельхозформированиям для дальнейшего разведения, – пояснил специалист. – Есть предприниматели, которые хотят этим заняться.

К слову, Восточный Казахстан входит в пятерку передовиков по увеличению поголовья скота. За минувший год общая чис­ленность выросла больше чем на 240 тыс., достигнув 1,1 млн голов.