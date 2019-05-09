​Капсула доставлена в Россию

Металлическую капсулу с североказахстанской землей заложили в основание гранитного памятника в российском городе Кингисепп Ленинградской облас­ти, где проходят торжественные мероприятия в честь 75-летия со дня его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Ответственная миссия доставить символический груз в Россию была доверена двум ветеранам органов внутренних дел СКО, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.

Накануне поездки у памятника воинам Кингисеппской ордена Кутузова 314-й стрелковой дивизии в Петропавловске состоялся митинг, собравший школьников, ветеранов органов внутренних дел и других ведомств, а также тех, чьи деды и отцы прошли годы войны. В торжественной обстановке военнослужащие передали капсулу полковникам полиции в отставке Евгению Райтенбаху и Акану Сыздыкову.

– В августе 1941 года в Петропавловске была сформирована 314-я дивизия, которая оставила особый след в истории Великой Отечественной войны. И сегодня нам выпала большая честь в память о героях отправиться в город, который отстояли наши земляки. Мы обещаем с достоинством выполнить святую миссию, – подчеркнул председатель совета ветеранов управления административной полиции Евгений Райтенбах.

Собравшиеся возложили цветы к монументу и почтили минутой молчания память всех солдат, сражавшихся за мир в годы Великой Отечественной войны.