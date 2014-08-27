Карабалин считает неблагодарным делом прогнозирование цен на ГСМ

Первый вице-министр энергетики Узакбай Карабалин, учитывая свое предыдущее обещание
о том, что цены на ГСМ не повысятся, решил воздержаться от каких-либо прогнозов в дальнейшем, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Вы извините, я уже один раз попробовал прогнозировать, еще раз убедился, уже на себе, что прогнозы цен на нефть и нефтепродукты – дело абсолютно неблагодарное", – сказал он на брифинге, отвечая на вопросы журналистов касательно цен на дизельное топливо. При этом Карабалин отметил, что министерство наблюдает за рынком и "смотрит, как будет идти реакция на рост цен по бензину".
"Сказать в целом, что дизтопливо не поднимется – язык не поворачивается. Вы сами видите, мы находимся в окружении стран, у которых цены выше, границы открыты. В такой ситуации убедить вас в том, что у нас ничего не изменится или мы не будем реагировать на цены в соседних странах, – это трудно", – добавил первый вице-министр энергетики.
Вместе с тем Узакбай Карабалин подчеркнул, что никак не может назвать дату повышения цен.
Он привел цены и разницу стоимости дизельного топлива в соседних странах. Если в августе цена в Казахстане оставалась на уровне 115 тенге, то в России она составляет 173 тенге за литр, в Беларуси – 194 тенге, Украине – 226,7 тенге, Узбекистане – 143,5 тенге, Армении – 211,2 тенге, в Грузии – 236,3 тенге, в Азербайджане – 93,4 тенге.