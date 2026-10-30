Карабас – ворота в Карлаг

Статьи,История
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Через них за годы существования тоталитарной системы прошло около 800 тыс. узников

фото Центрального госархива кино-фотодокументов и звукозаписи

По бумагам первой половины XX века Карлаг проходил как совхоз «Гигант», а по сути он был государственной машиной для уничтожения свободомыслящей личности. Воротами в нее считалась маленькая железнодорожная станция, расположенная в центре Казахстана – Карабас. Сейчас это поселок в 30 км от Караганды с населением в 2 500 человек, где находится исправительное учреждение средней безопасности № 35. А 90 лет назад здесь был пересыльный участок, через который, по официальным данным, прошло около 800 тыс. узников. Самый известный из них – писатель Александр Солженицын. Его доставили сюда этапом из Бутырской тюрьмы в 1950 году. Вот что писал об этом месте Александр Исаевич в своем «Архипелаге ГУЛАГ»:

«Карабас, лагерную пересылку под Карагандою, имя которой стало нарицательным, за несколько лет прошло полмиллиона человек. Юрий Карбе (московский инженер, знакомый Солженицына. – Авт.) был там в 1942 году зарегистрирован уже в 433-й тысяче. Пересылка состояла из глинобитных низких бараков с земляным полом. Каждодневное развлечение было в том, что всех выгоняли с вещами наружу и художники белили пол и даже рисовали на нем коврики, а вечером зэки ложились и боками своими стирали и побелку, и коврики».

Александр Солженицын считал, что Карабас достоин стать музеем под открытым небом. Здесь до сих пор остались старые здания и кладбища, по которым можно изучать историю лагеря. Погосты, как отмечал писатель и краевед Валерий Могильницкий, занимают в Карабасе больше пространства, чем предприятия и железная дорога вместе взятые.

Пересыльный пункт входил в состав Карабасского отделения Карлага и имел союзное значение. К нему же относились такие участки, как Ялта, где выращивали КРС, Черубай-Нура с ее свинофермой и Балхаш, специализировавшийся на поставке рыбы.

Вот как в Карабасе встречали прибывших сюда узников: «Движение осужденных было большое, – рассказывала работавшая бухгалтером в лагпункте № 1 в 50-е годы Антонина Волна. – В каждом пассажирском поезде был вагонзак, в котором их или привозили к нам на пересылку, или отправляли. Когда поступали эшелоны осужденных, то с ними работали прямо на площади, под открытым небом. Наша основная задача – одеть, обуть каждого осужденного, выдать постельные принадлежнос­ти, выписать продукты на столовую или сухпаек для отъезжающих. Содержались на пересылке как мужчины, так и женщины. Содержание их было раздельное, но под общим проволочным забором». Эти воспоминания вошли в сборник «История нашего поселка», который составили и издали сотрудники библиотеки Карабаса.

На какие работы отправляли заключенных, прошедших через «ворота Карлага»? Женщины трудились на совхозных полях и ухаживали за скотом, мужчины строи­ли шахты, бараки, казармы для ВОХРа и железную дорогу. Проходящая здесь ветка служила для транспортировки карагандинского угля и балхашской меди. В начале 50-х годов в Карабасе заработали­ деревообрабатывающие мастерские, где тоже работали узники.

Через карабасскую пересылку прошел сын знаменитых поэтов, востоковед и историк Лев Гумилев. Он прибыл сюда в 1950 году из Лефортовской тюрьмы, где его осудили на 10 лет лагерей за «совершение террористических действий» и «призыв к свержению советской власти». В Карабасе знаменитый узник провел 10 месяцев. Ему тогда было 38 лет.

«Жизнь моя почти такая же, как в Норильске, с тем исключением, что я здесь работаю лопатой, – писал Лев Гумилев своей матери Анне Ахматовой. – В январе у нас были сильные холода, и мы не работали. Я в это время занялся персидским языком и значительно успел, но сейчас ходим на работу, и занятия остановились… Климат здесь легче таймырского, но все-таки холодно в голой степи. Из твоих знакомых со мною Абель Исаакович Старцев (переводчик и литературовед. – Авт.), жене которого ты можешь передать привет, но вообще я не интересуюсь общением с людьми и в свободное время занимаюсь для утешения сердца».

Судьба провела через Карабас и знаменитых женщин: киноактрису Мариетту Капнист, гражданскую супругу адмирала Колчака Анну Тимиреву, жену маршала Блюхера Глафиру и избранницу поэта Эдуарда Багрицкого Лидию. Еще одной именитой узницей стала сестра писателя и пушкиниста Николая Раевского – Софья. В 1935 году ее осудили на три года «за связь с зарубежной контрреволюцией». Почти два года она томилась в ленинградских тюрьмах, и только после этого ее доставили в Карабас.

«За Софью Алексеевну хлопотал ее брат-писатель, – отмечает Валерий Могильницкий в своей статье в газете «Темиртауский рабочий». – В письме Сталину он объяснял, что сестра не просто дворянка, а «красная дворянка», ибо происходит из рода героя Отечественной войны 1812 года, генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского. Во время войны с французскими захватчиками он успешно командовал корпусом, отличился в боях под Смоленском, Бородино и Малоярославцем. Он был близок к декабристам. Неизвестно, дошло ли письмо до Сталина, но вскоре Софью Алексеевну освободили».

Жизнь за колючей проволокой для «врагов народа» была полна лишений и унижений. Они питались баландой, жили в сырых бараках, спали на нарах наравне­ с уголовниками. Из тех, кто на свободе были музыкантами, певцами и актерами, в лагере формировали культбригады, служившие на потеху лагерному начальству. Однако, по мнению Ивана Ростова, который с 1947 года работал в Карабасе начальником культурно-воспитательной части, все было не так плохо. Вот что он писал в своих воспоминаниях в книге «История нашего поселка»:

«На пересыльном пункте Карабас питание было, конечно, только по норме. Никаких дополнительных продуктов не выдавалось, но тухлой баланды не допускалось. Закладка продуктов в котел происходила в присутствии дежурного и врача. Другая сторона – это вкусовые качества, которые целиком зависели от поваров. Не буду утверждать, что все повара относились к своей работе добросовестно, были хапуги, от которых избавлялись. Хлеб выдавался по 0,6 кг на человека... В 50-е годы были организованы столовые за наличный расчет. Здесь можно было заказать котлеты, биточки, гуляш – разумеется, с гарниром».

По словам экс-начальника КВЧ, к политическим заключенным в Карабасе относились по-человечески. Режим их содержания был легче, чем у остальных.

«В Карабасском отделении культурно-массовая работа проводилась силами заключенных, – рассказывал Иван Ростов. – Была создана агитбригада из музыкантов, артистов и певиц. Эта бригада выступала в клубе Карабаса два-три раза в месяц. В мою бытность начальником КВЧ не было ни одного случая, чтобы политического наказали за какую-то провинность. Многие ходили без конвоя на свои объекты работы».

В заключение надо сказать, что пересыльные в Карабасе долго не задерживались, их распределяли по отделениям в Долинке, Балхаше, Жезказгане. Но здесь они получали первое представление о Карлаге – месте, где перемалываются человеческие судьбы и рождаются непокоренные характеры.

#память #история #КарЛАГ

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