Карабас – ворота в Карлаг

Через них за годы существования тоталитарной системы прошло около 800 тыс. узников
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Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
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