Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение считается одним из крупнейших в мире по запасам углеводородного сырья. Оно содержит около 1,2 млрд тонн нефти и конденсата и 1,35 трлн кубических метров газа. Его новейшая история началась с приходом независимости, когда Президент Нурсултан Назарбаев в самые трудные 90-е годы принял единственно верное решение и открыл дорогу иностранным инвестициям. Теперь Карачаганак имеет исключительно важное значение для экономики региона и страны, обеспечивая 48% производимого в Казахстане газа и порядка 15% – жидких углеводородов. Его разработкой и освоением занимается консорциум, в который входят «Би Джи Групп», «Эни», ЛУКОЙЛ, «Шеврон» и национальная компания «КазМунайГаз».

В прошлом году КПО достигнут рекордный уровень добычи, который сос­тавил 142,5 млн баррелей в нефтяном эквиваленте стабильных и нестабильных жидкостей. Неукоснительное соблюдение экологических норм и правил на таком технически сложном месторождении является серьезной задачей, решение которой требует постоянных усилий и от каждого сотрудника КПО, и от персонала подрядчиков. Разработана долгосрочная стратегия предотвращения негативных воздействий на природу. Обеспечение безопасности всех, кто работает на Карачаганаке, является одним из главных приоритетов. С целью предотвращения рисков и аварийных ситуаций реализует­ся модель так называемого защитного барьера каждого производственного объекта. Надежной гарантией безопас­ности является комплексная программа аудитов соблюдения техники безопаснос­ти, охраны труда и окружающей среды, основанная на отслеживании и контроле выполнения норм и правил, утвержденных законодательными требованиями РК. Полученные результаты регулярно предоставляются контролирующим органам. Они свидетельствуют о том, что компания стремится работать в полном соответствии с самыми высокими мировыми стандартами.

Так, Карачаганак является первым в мире месторождением, успешно внед­рившим технологию обратной закачки газа в пласт, что дает значительные экологические преимущества. В рамках Киотского протокола КПО приняла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов, которые считаются одной из основных причин глобального изменения климата. Сравнительный анализ, проведенный с использованием данных международной ассоциации нефтегазовых компаний, подтверждает, что на Карачаганаке этот показатель на 20% ниже, чем в среднем по Европе и почти на две трети ниже среднемирового. Экологическое состояние месторождения находится под постоянным и неослабным контролем экологов КПО и специа­листов аккредитованной лаборатории ООО «Гидромет». Ежегодно на анализ берется не менее 110 тыс. проб воздуха. Полученные результаты подтверждают, что за последние 5 лет не происходило превышений допустимой концентрации содержания в нем загрязняющих веществ. Международным стандартам качества соответствуют также процессы разведки, добычи и транспортировки углеводородов.

Завершена работа по экологической и технической оценке Проекта расширения Карачаганака, предполагающего увеличение диаметра его защитной зоны. Принято решение о переселении попадающих в нее поселков Березовка и Бестау. Переезд жителей этих населенных пунктов, профинансированный КПО, уже начался. Он ведется в два этапа и с учетом их интересов. Новоселам предоставляются квартиры в районном центре Аксай. На втором этапе те, кто пожелал сохранить сельский образ жизни, получат частные коттеджи с земельными участками в микрорайоне «Аралтал».

Значительные средства вкладываются в развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области. Каждый год на эти цели выделяется свыше 6 млрд тенге по нынешнему курсу. Перечень и приоритетность проектов определяются руководством области. К их реализации привлекаются только казахстанские компании. В рамках программы построены объекты здравоохранения и образования, культуры и спорта. В нынешнем году реализуется ряд масштабных социальных проектов. Это ремонт дорог в областном центре, благоустройство правого берега реки Чаган в Уральском городском парке культуры и отдыха. Благоустраиваются две улицы в городе Аксае, который является административным центром месторождения, проводится капитальный ремонт Бурлинской центральной районной больницы. В двух поселках Бурлинского района реконструируется водопроводная система.

Постоянное внимание уделяется вопросам сотрудничества и взаимодействия с местным населением. Эта работа ведется с учетом потребностей жителей. В числе постоянных приоритетов поддержка ветеранов войны и труда, людей с ограниченными возможностями, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Для конструктивного диалога с местным населением созданы консультативные советы, проводятся общественные слушания. Специальная программа разработана для тех, кто проживает в городе Аксае и ближайших к месторождению поселках. К примеру, организованы курсы английского языка для молодежи и тренинги для учителей английского. На протяжении многих лет КПО оплачивает путевки санитарно-курортного лечения ветеранов и летнего отдыха детей. Решаются проблемы школ и учреждений культуры.

КПО, являясь самым крупным в регионе работодателем, предоставляет огромное количество рабочих мест. Компания оказывает активную поддержку местным пос­тавщикам товаров и услуг. Эти проекты направлены на укрепление сотрудничества иностранных и казахстанских товаропроиз­водителей и передачу казахстанским предприятиям передовых технологий мирового уровня. КПО открыто к сотрудничеству и с другими регионами страны. Так, в декабре проведен форум в Карагандинской области, на котором местные предприятия имели возможность получить исчерпывающую информацию о проектах и планах закупок консорциума.

За Карачаганаком прочно закрепился имидж локомотива экономики региона и лидера отечественной нефтегазовой отрасли. Активно ведется работа по наращиванию казахстанского содержания, сокращению импорта, увеличению объема местных товаров и услуг. Обеспечивается прозрачность закупок, публикуются годовой, среднегодовой и долгосрочный планы развития промысла. Это помогает отечественным компаниям разрабатывать собственную стратегию развития в соответствии с потребностями и требованиями руководства КПО. В ежегодном отчете об устойчивом развитии говорится: «При осуществлении своей производственной деятельности в интересах Республики Казахстан и компаний-партнеров «Карачаганак Пет­ролиум Оперейтинг Б.В.» и впредь будет делать все возможное для того, чтобы сохранить доверие своих сотрудников, государственных органов и местного населения».