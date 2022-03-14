Караганда выходит в лидеры

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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

«Шахтёр», набрав столько же очков сколько и «Кайрат», тем не менее возглавил турнирную таблицу национального футбольного первенства.

В минувшие четверг и пятницу состоя­лись матчи второго тура чемпионата страны по футболу среди команд Премьер-­лиги, которые преподнесли нам несколько интересных событий, повлиявших на распределение мест в турнирной таблице. И здесь одним из главных действую­щих лиц стал столичный клуб, который неожиданно на старте сезона оказался в числе худших команд первенства.

Прежде всего вызвало удивление выступление «Астаны» (между прочим, шестикратного чем­пиона Казахстана) на Центральном стадионе в Павлодаре против дебютанта элитного дивизиона республики команды «Аксу» из одно­именного города. Новичок лиги в присутствии 4 тыс. болельщиков (многие из которых, кстати, являются фанатами расформированного футбольного клуба «Иртыш») смог обыграть фаворитов со счетом 1:0 благодаря голу на 81-й минуте вышедшего на замену Мираса Турлыбека. При этом в конце матча столичная дружина заработала пенальти, но благодаря VAR (системе видеонаб­людения) рефери игры Эльвира Нурмустафина (первая казахстанская женщина-арбитр, которая с прошлого сезона стала судить наши мужские команды) изменила свое решение и отменила 11-метровый удар, назначенный за падение либерийского напа­дающего астанинцев Мохаммеда Камары. В итоге клуб из главного города страны потерпел сенсационное поражение, а дебютант КПЛ одержал первую победу в сезоне (в первом туре он на выезде разошелся с миром с «Атырау» – 0:0).

Но на этом неприятности для «Астаны» не завершились. Через несколько дней Профессиональная футбольная лига ­Казахстана сообщила о том, что решением Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола за неправомерное участие в матче первого тура чемпионата страны в составе столичной команды сразу семи легионеров (вместо шести положенных), результат матча против карагандинского «Шахтёра», закончившегося тогда со счетом 0:0, был аннулирован. Таким образом, «Астане» было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

В свою очередь, эти результаты повлияли и на распределение мест в турнирной таблице. Все дело в том, что после окончания второго тура вначале на чистое первое место поднялся алматинский «Кайрат», который на выез­де смог обыграть «Макта­арал» из Туркестанской области со счетом 0:1 (гол на 26-й минуте с пенальти забил гвинейский нападающий Хосе Канте) и набрать 6 полноценных очков. Вместе с тем основной на данный ­момент конкурент кайратовцев «Шахтёр» в это же время в гостях смог победить петропавловский «Кызыл-Жар» благодаря голу на 81-й минуте Абылайхана Назымханова и, победив со счетом 0:1, набрал вначале 4 очка. После известия об аннулировании результата с «Астаной» и вовсе смог записать в свой актив 6 очков, а благодаря разнице забитых и пропущенных мячей занять верхнюю строчку.

Кстати, отметим тот факт, что все три вышеназванные игры прошли не на основных аренах номинальных ­команд-хозяев. Вернее, если «Аксу» вполне закономерно выступает в областном центре, являясь футбольным флагманом в своем регионе, то вот североказахстанцы из-за проблем на своем стадионе принимали соперников на столичной «Астана Арене». «Мактаарал» проводит матчи в Туркестане (на «Туркестан Арене»), так как его собственный стадион имени Алпамыса Батыра пока не соответствует стандартам КФФ, но в ближайшее время обещает провести реконструкцию.

Что касается остальных встреч, то здесь были зафиксированы следующие результаты: «Актобе» в западно-казах­станском дерби обыграл «Атырау» со счетом 2:1, действующий чемпион страны костанайский «Тобол» в Актау не смог переиграть местный «Каспий» – 0:0, а «Тараз» на своем поле смог одолеть принципиального соперника «Ордабасы» из Шымкента со счетом 1:0. Еще один матч, который должен был пройти в Уральске между «Акжайыком» и гостившим у него туркестанским «Тураном», из-за погодных условий был перенесен.

 

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Шахтёр» 2 1 1 0 4–0 6

2. «Кайрат» 2 2 0 0 3–0 6

3. «Аксу» 2 1 1 0 1–0 4

4. «Каспий» 2 1 1 0 1–0 4

5. «Тараз» 2 1 1 0 1–0 4

6 «Тобол» 2 1 1 0 1–0 4

7. «Актобе» 2 1 0 1 2–3 3

8. «Туран» 1 0 1 0 0–0 1

9. «Атырау» 2 0 1 1 1–2 1

10. «Мактаарал» 2 0 1 1 1–2 1

11. «Ордабасы» 2 0 1 1 1–2 1

12. «Акжайык» 1 0 0 1 0–1 0

13. «Кызыл-Жар» 2 0 0 2 0–2 0

14. «Астана» 2 0 1 1 0–4 0

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