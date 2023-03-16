Караганде грозит подтопление канализационными стоками.

И все из-за того, что под землей обрушилась часть главного канализационного коллектора № 10, в который сливается до 70% всех бытовых стоков областного центра. Эти нечистоты, просочившись сквозь грунт, попали в водохранилище, а оттуда – в речку Малую Букпу.

Первыми тревогу забили дачники. Они-то знают, что во время паводков талая степная вода попадает в канализационный коллектор, а он на это не рассчитан. Если стоков будет слишком много, они затопят Караганду. Придется объявлять ЧС.

В карагандинском департаменте экологии осознают серьез­ность ситуации, но ничего поделать не могут. Все, что предприняли чиновники, – оштрафовали компанию «Қарағанды су», которая обслуживает канализационный коллектор, на 5,5 млн тенге. За что? За то, что там допустили сброс сточных вод в Малую Букпу и не имели плана ликвидации возникшей аварии. А вот решение проблемы оставили на откуп монополиста. Мол, его сети – его забота.

Надо сказать, что кое-какие экологические меры принимаются. В частности, с 3 марта в Малую Букпу сбрасывают чистую воду. Это делают для того, чтобы «разбавить» ее и тем самым хотя бы уменьшить концентрацию зловонных стоков. Однако найти то самое место, откуда из коллектора вытекает его содержимое, пока не удалось. На это нужно время. Ведь протяженность водосточной «ветки» большая – около 16 км.

«Канализационный коллектор № 10 отводит сточные воды от районов Сортировки, Майкудука, Юго-Востока и Федоровки, – пояснили в компании «Қарағанды су». – В феврале на подтоп встал участок коллектора от проспекта Строи­телей до микрорайона «Панель-Центр». 6 и 7 февраля мы провели осмотр смотровых колодцев по всей протяженности коллектора. Разлива стоков на рельеф местности не обнаружено».

Коммунальщики убеждены, что причиной утечки нечистот стали не только дыры в канализационной трубе, но и мусор, который застрял внутри. Ведь чего только не сбрасывают карагандинцы в канализацию! Работники компании «Қарағанды су» находят в ней строительный мусор, кирпичи, ветки, пакеты и тряпки. А в прошлом году даже вытащили из канализации электротитан и телевизор!

Чтобы обнаружить затор, было решено обследовать коллектор изнутри. Задача эта сложная и опасная. Ведь в канализационных сетях скап­ливается метан, который не только вызывает отравление, но и может взорваться. У компании «Қарағанды су» нет сотрудников с допуском к работе на опасных объектах, поэтому пришлось нанимать подрядчика со стороны.

Сначала он проложил поверхностные обводные линии и установил насосы для того, чтобы опорожнить участок коллектора. Потом запус­тил внутрь людей в защитных костюмах и противогазах, которые приступили к поэтапному обследованию железобетонной трубы и устранению засоров. Эта работа продолжается уже месяц. Коммунальщики и власти Караганды надеются, что она даст результат.

А недавно к решению «проблемы с душком» подключились члены общественного совета Карагандинской области. Для начала они решили посоветоваться со специалистами, которые стояли у истоков создания в Караганде систем водоснабжения и канализации, – Николаем Сеньковским и Бахыт Контарбековой.

Ветераны-гидротехники сообщили, что железобетонный коллектор № 10, построенный более чем 50 лет назад, уже отслужил свое. Степень его изношенности приближается к 100%. Сооружение разваливается, не выдерживая потока вливающихся нечистот. А их объемы за полвека сильно возросли – не только из-за того, что город разросся, но и из-за забитых ливневок. Они давно не справляются с талой водой, из-за чего та вместе с обломками веток, бутылками и прочим мусором сливается в хозяйственно-бытовую канализацию.

– К сожалению, десятый коллектор оказался в центре селитебной застройки, – объясняет ветеран Карагандинского водоканала Николай Сеньковский. – Его труба проходит под улицами и площадями, по пляжу Федоровского водо­хранилища и под дачными массивами. В любое время может случиться ЧП. Мы эту проблему поднимали еще в 1985-м, когда я работал в «Водо­каналстрое».

Гидротехник рассказал, что в 2016 году компания «Қарағанды су» пыталась укрепить обветшавшую железобетонную трубу. Тогда она получила льготный кредит в 4,8 млрд тенге по программе «Нұрлы жол». На эти деньги коллектор изнутри обшили полиэтиленовыми листами толщиной в 10 мм. Они должны были защитить бетон от разрушения.

Ветераны-гидротехники не знают, выполнила ли обшивка свою задачу, но предполагают, что именно она «виновата» в возникшей проблеме. За прошедшие годы полиэтиленовые листы мог­ли оторваться от стенок коллектора и застрять, перекрыв путь бытовым стокам.

– Коллектор залегает на глубине до восьми метров. Глубоко. Не раскопаешь! – отмечает Николай Сеньковский. – Поэтому тогда было решено применить листы полиэтилена низкого давления (ПНД). В некоторых местах трубу решили обшить в два листа. Мы просили, чтобы все-таки раскопали коллектор и проложили новые железобетонные конструкции, даже если для этого придется сносить здания. Но к нам не прислушались...

– Я считаю, что обшивка полиэтиленом – глупое решение, – добавляет инженер-гидротехник Бахыт Контарбекова. – Ладно, питьевая вода! Закрыл кран, и нет проблемы. А канализацию не перекроешь. На нас же все потечет!

Ветераны считают, что одной очисткой коллектора проблему не решить. Засоры будут возникать постоянно. Нужно строить новый коллектор, причем в обход Караганды. Правда, это влетит казне в копеечку. На новый коммунальный объект потребуется более 50 млрд тенге.

В городском и областном бюджетах таких денег нет, нужно просить из республиканского. При этом, по мнению ветеранов-гидротехников, восстанавливать нужно не только коллектор, но и всю ливневую канализацию города. Иначе не избежать беды. Если не в нынешнем паводковом периоде, так в следующем.