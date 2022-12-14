Карагандинец победил в республиканском поэтическом конкурсе "Тәуелсіздік және елорда"

В поэтическом состязании приняли участие молодые акыны из всех регионов республики в возрасте до 40 лет.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В столице определили победителей республиканского поэтического конкурса «Тәуелсіздік және елорда», организованного медиакомпанией Elorda Aqparat при поддержке акимата Астаны в честь Дня Независимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В поэтическом состязании приняли участие молодые акыны в возрасте до 40 лет. Они презентовали авторские стихотворения, посвященные современной истории Казахстана и главному городу страны.

В состав судейской коллегии вошли заслуженный деятель Казахстана Несипбек Айтулы, кандидат филологических наук, доцент Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева Онайгуль Туржан и заслуженный деятель Казахстана Галым Жайлыбай.

По словам организаторов, главная цель поэтического конкурса – раскрытие новых талантов и популяризация произведений, воспевающих любовь к родине и достижения Казахстана за годы независимости.

Торжественную церемонию награждения лучших акынов посетили депутаты Сената Парламента РК, представители столичного акимата, общественные деятели и ценители современной литературы.

Депутат Сената Парламента Нурторе Жусуп поздравил всех с Днем Независимости Республики Казахстан и добавил, что в настоящее время Астана превратилась в крупный мегаполис, которым гордятся все казахстанцы.

Представители судейской коллегии подчеркнули, что перед ними стояла непростая задача – проанализировать 206 стихотворений, присланных 103 акынами из разных регионов страны. В частности, Галым Жайлыбай предложил издать сборник, куда войдут лучшие сочинения участников поэтического состязания.

В итоге, лауреатом специальной премии имени Какымбека Салыкова стал астанчанин Умтыл Зарыккан. Третье место поделили Карлыгаш Кашкынбай (Павлодар) и Айдын Байыс (Астана). Второе место занял Аршин Нурбакыт (Алматинская область). Первое место завоевал карагандинец Ильяс Мукаев.

Победителю вручили денежный сертификат на сумму 500 тысяч тенге. Обладатели второй и третьей премии получили денежные призы в размере 300 тысяч и 100 тысяч тенге.

«Я отправил на конкурс два патриотических стихотворения собственного сочинения о значимых исторических событиях, происходивших в нашей стране. У меня был успешный опыт участия в мушайре акынов. Я очень рад, что мои труды оценили по достоинству. Планирую и дальше заниматься творчеством и стремиться к новым профессиональным достижениям», – поделился впечатлениями Ильяс Мукаев.

В завершение вечера с концертными номерами выступили артисты Музыкального театра юного зрителя и Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева.