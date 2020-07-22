Карагандинец угнал автокран

В Караганде задержали угонщика автокрана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
По информации ведомства, в Юго-Восточный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение от 34-летнего жителя города о том, что некий злоумышленник около 21.00 завладел автокраном "XCMJ", на котором скрылся в неизвестном направлении.
"Сотрудники патрульной полиции по камерам видеонаблюдения ЦОУ УП города Караганда определили местонахождение угонщика, и оперативно задержали его на улице Гоголя. Нарушителем оказался 26-летний молодой человек. Он дал признательные показания. Автокран возвращен законному владельцу", - рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье 200 ч.1 "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Ведется расследование.
По информации ведомства, в Юго-Восточный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение от 34-летнего жителя города о том, что некий злоумышленник около 21.00 завладел автокраном "XCMJ", на котором скрылся в неизвестном направлении.
"Сотрудники патрульной полиции по камерам видеонаблюдения ЦОУ УП города Караганда определили местонахождение угонщика, и оперативно задержали его на улице Гоголя. Нарушителем оказался 26-летний молодой человек. Он дал признательные показания. Автокран возвращен законному владельцу", - рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье 200 ч.1 "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Ведется расследование.