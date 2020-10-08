Карагандинка лишилась золотых украшений после знакомства с парнем
Жанат Тукпиев
Случайное знакомство закончилось для жительницы Караганды кражей ювелирных изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
"В Ново-Майкудукский отдел полиции УП Караганды обратилась 34-летняя жительница города. Женщина рассказала, что некий гражданин похитил у нее три золотых кольца, общей стоимостью 180 тысяч тенге. Причем она не могла назвать точные данные злоумышленника, с которым, как выяснилось, потерпевшую свело случайное знакомство. Женщина назвала только имя подозреваемого. Потом новый знакомый исчез также внезапно, как и появился. А вместе с ним пропали ювелирные изделия, что находились в шкафу", – сообщили в пресс-службе.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого – 18-летнего парня, который дал признательные показания. По его словам, воспользовавшись доверчивостью потерпевшей, он украл золотые кольца и сдал их в ломбард.
Возбуждено уголовное дело по ст.188 УК РК "Кража". Ведется расследование.