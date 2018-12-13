Карагандинка "заминировала" торговый дом, чтобы избавиться от мужа-дебошира

Жительница Караганды позвонила в полицию и сообщила, что расположенный рядом с ее домом торговый дом заминирован, а когда ее вычислили, попросила избавить ее от мужа-дебошира, сообщает Ekaraganda.kz
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Как стало известно, получив вызов о заложенном взрывном устройстве в торговом доме, оперативные службы осмотрели объект, но ничего подозрительного не обнаружили. А когда приехали за "автором" звонка для задержания, выяснили, что она нарочно сделала ложный звонок, чтобы сменить "прописку", поскольку муж-дебошир ей надоел.
Выяснилось, что у пары – непростые отношения. Стороны часто выясняют отношения на кулаках.
Поскольку заявления о побоях против мужа не поступило, привлечь его к ответственности не представлялось возможным. А за ложное сообщение о взрывном устройстве женщина получила судимость.
Суд признал ее виновной по статье 273 Уголовного кодекса и назначил 2 года лишения свободы. В силу статьи 63 Уголовного кодекса это наказание суд определил как условное.