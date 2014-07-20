Карагандинская чиновница запирала подчиненных на работе

Руководитель управления по защите прав потребителей района имени Казыбек-би Караганды Дана Каскатаева запирала двери госучреждения на ключ, заставляя сотрудников сидеть на работе до позднего вечера, сообщает 24KZ.

Сотрудники учреждения написали коллективную жалобу в дисциплинарную комиссию Карагандинской области. По их словам, начальница предпочитает общаться с подчиненными исключительно на повышенных тонах и, самое главное, не отпускает их вовремя домой.

"Каскатаева постоянно требовала от подчиненных выполнять срочные задания, полученные от вышестоящего начальства, в неурочное время. Скорость выполнения задания значения не имела – Каскатаева запирала входную дверь и не выпускала сотрудников раньше 22.00", - отмечается в репортаже.

Ключ находился у начальника отдела управления Макена Тлеубергенова, который выпускал сотрудников только после ее разрешения.

Областной дисциплинарный совет провел проверку, и факты полностью подтвердились. Каскатаева своей вины не признала. Увольнять начальницу не стали. Дисциплинарное дело отправлено в областной департамент по защите прав потребителей.