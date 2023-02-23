Карагандинские спасатели в Турции вызволили из-под завалов трех человек

Общество
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Елена Ульянкина

20 февраля карагандинские спасатели вернулись из командировки в Турцию. Родные и друзья встречали их с плакатами, шарами и слезами радости.

В турецком городе Нурдагы они помогали расчищать завалы и искать пострадавших от последствий разрушительного землетрясения. Команда состояла из 15 человек, среди которых были не только спасатели, но и кинолог с собакой по кличке Гринпис, врач и фельдшер Цент­ра медицины катастроф.

А началась командировка 8 февраля, когда борт со спасателями вылетел в Турцию. Прибыли они в Газиантеп, где уже работал первый казахстанский эшелон. В штабе карагандинцев направили в город Нурдагы, который почти полностью разрушило землетрясение. Здесь карагандинская команда разбила палаточный лагерь и, получив задание, отправилась на объект. Им предстояло обследовать шестиэтажный жилой дом, под руинами которого оставались люди. Спасатели не теряли надежды, что смогут найти тех, кто остался в живых.

В первый день командировки работали почти сутки. И не зря. Разбирая завалы, они обнаружили… клетку с попугайчиками. Всем известно, как трепетно турки относятся к домашним питомцам.

– Попугайчики остались живы. Только клетка, в которой они сидели, была немножко помята, – с улыбкой рассказывает спасатель Сергей Тарынин. – Мы вытащили птиц и передали их хозяевам. Они были среди тех, кто стояли возле разрушенного дома и ждали, когда найдутся их родные.

А вот добираться до людей спасателям пришлось долго. Они опрашивали местных жителей, чтобы выяснить, сколько человек могло быть под обломками здания. Разбирали завалы, постепенно продвигаясь вглубь и осматривая пус­тоты. На языке профессионалов это называется «разведка».

– Во время разведки мы подавали звуковые сигналы, громко спрашивали: «Есть кто живой?» – объясняет руководитель спасательной группы Руслан Сойко. – Говорили по-русски. Турецкий мы не знаем. Но язык тут не важен. Человек, который находится под завалом, слышит голос. От него в любом случае какой-то ответ будет. Вот так во время разведки мы обнаружили двух женщин – мать и дочь. Они находились в подвальном помещении.

Через переводчиков спасатели стали переговариваться с турчанками. Спросили у них о самочувствии и травмах. Оказалось, что женщины были целы и чувствовали себя нормально, хотя провели под завалами более 90 часов.

– С помощью гидравлического инструмен­та мы освободили место от стройматериалов и сделали лаз, – продолжает Сергей Тарынин. – Через него пробрались к женщинам и увидели, что они сидят в уголке. Там было небольшое свободное пространство. Мать и дочь обрадовались, увидев нас. Я турецкий не знаю, но понял, что женщины просили пить, потому что они сказали: «Су». Это и по-турецки, и по-казахски значит вода.

Турчанки были в домашней одежде и без обуви. Видимо, когда началось землетрясение, они не стали тратить время на сборы и быстро спустились в подвальное помещение. Это спасло им жизнь.

– Мы сопровождали женщин и страховали: смотрели, чтобы на них ничего не упало, – добавляет спасатель. – Когда мать и дочь выбрались, мы передали их стоявшим рядом с домом людям. На следующий день они пришли к нам и поблагодарили за свое спасение.

Третьим спасенным стал мужчина. Карагандинцы помогли ему выбраться из-под завалов и передали родным. Травм у него не было, зато был испуг. Оно и понятно, ведь человек более трех дней провел под обломками бетонных плит.

Надо добавить, что в поисковой операции в турецком Нурдагы участвовали два кинолога с собаками. Одна команда приехала из Караганды, другая – из Астаны. Хвостатые спасатели поработали на отлично, но найти живых людей им не удалось. Псы помогли обнаружить лишь погибших. По «наводке» четвероногих спасатели извлекли из-под завалов 11 тел...

Работая в Турции, карагандинцы и сами подвергались опасности. Время от времени они ощущали афтершоки – повторные подземные толчки. В любой момент на них мог упасть обломок плиты или арматура, поэтому они неукоснительно соблюдали технику безопасности. А еще для защиты использовали спецтехнику. К примеру, просили экскаваторщика, чтобы тот над местом, где идут поиски, поднимал ковш. Он служил крышей, которая защищала спасателей от «сыпухи».

– Для всей нашей группы это был первый опыт выезда на спасательную операцию в другую страну, – отметил Руслан Сойко. – И этот опыт – жизненный, серьезный и очень важный.

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