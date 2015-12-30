Карагандинский ДЧС проверил придорожные общепиты на спекуляцию во время бурана
Ксения Воронина
В связи с жалобами "заложников" непогоды департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области проверил придорожные кафе на предмет завышения цен на еду и напитки, передает Kazpravda.kz.
"Можно понять настроение пострадавших в заторах. Данные факты не подтверждаются. Наши сотрудники находились вчера в месте затора, я сам до ночи находился в районе КПП. Мы не видели спекуляций. Конечно, если были такие факты, с этим надо разбираться. Тем не менее акиматами организована эта работа по обеспечению бесплатного питания", – сказал заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.
Напомним, в период с 23 по 30 декабря 2015 года из-за ухудшения погодных условий резко осложнилась обстановка на казахстанских автодорогах. В этой связи органами по чрезвычайным ситуациям предпринимаются меры по вызволению автомобилей из снежных заносов.
По информации областного акимата, 28 декабря и утром 29 в места заторов было доставлено свыше 1 000 сухих пайков, 100 порций обеда, 800 штук выпечки, 400 булок хлеба, 1 900 бутылей воды. Кроме того, с поста "Рубеж" вывезли 300 водителей на обед в кафе.
Для проведения аварийно-спасательных работ силы и средства местных исполнительных органов, дорожных организаций и Комитета по ЧС Министерства внутренних дел задействованы на дорогах ряда районов Карагандинской области.
"За данный период из снежных заносов вызволено около 337 легковых и грузовых автомашин и 20 автобусов, спасены 188 человек, в том числе 10 детей, и эвакуированы 365 человек", – информирует ДЧС.
Между тем из-за метели в пяти областях республики по-прежнему закрыты дороги.
В связи со сложившейся обстановкой открыты телефоны "горячей линии" для оказания экстренной психологической помощи и информационной поддержки в: ДЧС Карагандинской области: 8 (7212) 558861; ДЧС Павлодарской области: 8 (7182) 321805; ДЧС Восточно-Казахстанской области: 8 (7232) 553819.