Карагандинский «Шахтер» завершил сезон в еврокубках, а алматинский «Кайрат» имеет неплохой шанс пройти в следующий круг

Спорт
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Кошкарбек Тусипов
Футбольный сезон начинает набирать полноценные обороты в Европе, и из трех турниров нас больше всего интересует Лига конференций, где до раунда плей-офф дошли две казахстанские дружины. К сожалению, одна из них – «Шахтер» – дважды потерпел поражение от тель-авивского «Маккаби» и теперь сосредоточится на внутреннем первенстве.

Вторая встреча между этими клубами прошла в Израиле и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 18-й минуте первый мяч нам забил Идан Нахмиас, а на 40-й еще один гол провел Дан Глазер. Напомним, что в первой игре в Нур-Султане «горняки» также уступили израильтянам со счетом 1:2.

Тем не менее выступление «Шахтера» в этом сезоне в еврокубках можно оценить в целом положительно, ведь в предыдущих раундах они обыграли такие известные клубы, как румынский «Стяуа» (0:1, 2:1, по пенальти 5:3) и украинский «Колос» (0:0, 0:0, по пенальти 3:1).

И теперь внимание всех казахстанских поклонников футбола будет сосредоточено только на алматинском «Кайрате», который одержал победу над люксембургской «Фолой» в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций и впервые в своей истории пробился в групповой этап евротурнира. Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Артур Шушеначев (12-я минута, 36-я), еще один гол на счету самого известного легионера нашего чемпионата, бразильца Вагнера Лава (28-я). У проигравших голом отметился Мирза Мустафич (43-я). Напомним, что первая игра в Люксембурге завершилась со счетом 4:1 в пользу алматинского клуба.

После поединков всех команд, участвующих в турнире, в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций. По ее итогам «Кайрат» попал в группу Н, где его соперниками будут швейцарский «Базель», азербайджанский «Карабах» и кипрская «Омония». Сразу же скажем, что группа вполне себе сбалансированная (выделяется разве что «Базель»), и казахстанская дружина имеет прекрасные возможности пройти в следующий круг.

Давайте, например, сравним итоги жеребьевки в остальных группах:
Группа А: ЛАСК (Австрия), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Алашкерт» (Армения), ХИК (Финляндия).
Группа В: «Гент» (Бельгия), «Партизан» (Сербия), «Флора» (Эстония), «Анортосис» (Кипр).
Группа С: «Рома» (Италия), «Заря» (Украина), ЦСКА (Болгария), «Буде-Глимт» (Норвегия).
Группа D: «Алкмаар» (Нидерланды), ЧФР (Румыния), «Яблонец» (Чехия), «Раннерс» (Дания).
Группа Е: «Славия» (Чехия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Унион Берлин» (ФРГ), «Маккаби Хайфа» (Израиль).
Группа F: «Копенгаген» (Дания), ПАОК (Греция), «Слован Братислава» (Словакия), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар).
Группа G: «Тоттенхэм» (Англия), «Ренн» (Франция), «Витесс» (Нидерланды), «Мура» (Словения).
Всего на данной стадии сыграют 32 клуба, которые поборются за выход в плей-офф Лиги конференций. Матчи первого тура пройдут 16 сентября. Победители групп сыграют в 1/8 финала. Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги Европы за оставшиеся путевки в 1/8 финала. Финал состоится 25 мая 2022 года на стадионе «Национал Арена» в столице Албании Тиране.

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