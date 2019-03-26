​Карагандинцы говорят: «Да!»

Его организовали в центральном парке культуры и отдыха. Многие горожане пришли сюда с голубыми флажками и желтыми шариками в руках. Они размахивали ими, когда со сцены звучали песни казахстанских исполнителей. «Зажег» публику Марат Бекишев, исполнив любимую жителями города песню собственного сочинения «Да! Да! Да! Моя Караганда».
– Все мы знаем, что Елбасы Нурсултан Назарбаев учился и работал в нашей области, – отметил председатель областного филиала молодежного крыла «Жас отан» Нуржан Жетписбаев. – Его политическое и трудовое становление прошло в Карагандинском регионе. Поэтому я, представитель молодежи, поддерживаю переименование Астаны в город Нур-Султан. Ведь назвать столицу именем Первого Президента – это значит восстановить историческую справедливость.
Переименование столицы поддержали и руководители национальных центров Карагандинской области.
– Мы считаем переименование Астаны правильным решением, – отметила председатель русского этнокультурного центра «Берегиня» города Темиртау Светлана Гежа. – Нурсултан Абишевич заслужил такую честь своим трудом на благо нашего многонационального государства.
Мероприятия в поддержку переименования столицы прошли также в городах Темиртау, Жезказгане и Каркаралинске.