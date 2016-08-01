Трижды карагандинские олимпийцы оказывались в числе серебряных призеров Олимпиад: Татьяна Меньшова – в 1992 году в Барселоне в составе сборной по волейболу, боксеры Серик Елеуов и Геннадий Головкин – в Афинах в 2004-м. Там же – в Греции – Дмитрий Карпов завоевал «бронзу» в десятиборье.
На Олимпиаду в Рио-де Жанейро в составе национальной сборной отправились 11 местных атлетов. О том, как развивались олимпийские виды спорта в регионе последние 25 лет, мы попросили рассказать руководителя Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Наталью СУХОРУКОВУ.
– Наталья Евгеньевна, карагандинские спортсмены неоднократно завоевывали олимпийские лицензии. А вообще, существует ли по ним какой-то план?
– Количество лицензий – это отчасти показатель развития спорта в регионе. Но наша работа не сводится к погоне за цифрами. Важно создать условия для развития всех видов спорта и конкурентную среду. Конечно, олимпийские направления находятся под пристальным вниманием нашего руководства, но и другие получают свое развитие.
Два главных принципа развития спорта высших достижений: укреплять массовый спорт и повышать уровень атлетов высшего эшелона. Чем больше спортивных объектов, особенно в удаленных сельских районах, тем больше у нас будет атлетов. Но для воспитания чемпионов международного уровня необходимо, чтобы все мальчишки и девчонки постоянно участвовали в соревнованиях, росли в конкурентной среде. Тогда появляются азарт, дух победы.
Конечно, иногда эффективнее всякой пропаганды становятся положительные примеры. Великие мотиваторы Серик Сапиев и Геннадий Головкин благодаря своим победам привели тысячи мальчишек и девчонок в спортивные залы. Теперь про абайских и майкудукских пацанов, к примеру, шутят, что они рождаются в боксерских перчатках.
Что касается других олимпийских видов спорта, то традиционно сильны в регионе академическая гребля, легкая атлетика, борьба. Причем самый молодой вид – синхронное плавание – впервые оказался в списках наших лицензий, и мы планируем и дальше поддерживать эти направления.
– Ваша предолимпийская работа, можно сказать, завершена, теперь дело за спортсменами и тренерским штабом. А каковы планы на следующее четырехлетие?
– Самое главное – не снижать темпы развития. Вырастить чемпиона – долгий и трудный процесс, который сопровождается решением ряда проблем, в том числе социальных. В свое время был решен вопрос с проживанием нашей конькобежки Кати Айдовой. Кто знает, где бы сейчас выступала чемпионка мира, если бы не квартира, которую подарил ей аким области.
Конечно, мы не жадничаем. Наши перспективные спортсмены иногда переезжают в другие регионы в поисках более комфортных условий. Но есть одно важное условие: качества настоящего чемпиона растут в жесткой соревновательной среде. Это и высокая конкуренция, и мотивация. Для того чтобы получить одного чемпиона, нужно воспитать 4–5 сильных спортсменов, и один из них непременно станет первым. Серик Сапиев стал олимпийским чемпионом благодаря своим качествам бойца, благодаря своему упорству, таланту тренеров и, что самое главное, благодаря высокому уровню бокса в Карагандинской области и в целом в Казахстане.
– Назовите главный рецепт подготовки чемпионов?
– Наверное, это вопрос к тренерам. Они знают, как подготовить спортсмена, как подвести его к соревнованиям. Естественно, спорт высших достижений сегодня – это и научно-медицинская база. В нашем Центре подготовки олимпийского резерва атлеты не только готовятся к стартам, рассчитывают пик физической формы, но и проходят восстановительный курс после больших нагрузок.
При напряженном графике спортсменов высшего эшелона это очень важный этап. Физические, химические процессы в организме атлета должны быть под контролем специалистов. Кстати, наш научно-медицинский центр – один из лучших в стране, он хорошо оснащен, и работают там специалисты высокого уровня.
– Четыре вида спорта – дзюдо, легкая атлетика, бокс и академическая гребля – лидеры в регионе. Кроме того, порадовали нынче синхронистки – сестры Немичи. Кто из прогнозируемых вами спортсменов все-таки не попал в олимпийскую обойму?
– Правильнее было бы говорить не о прогнозах, а о возможностях. Были у нас некоторые шансы в борьбе вольной, греко-римской, возлагались определенные надежды на велоспорт, плавание. Меньше лицензий мы получили в гребле академической в связи с уменьшением квоты на страну, не добрал немного Ержан Шынкеев (дзюдо). В начале олимпийского цикла были планы на наших тяжелоатлетов, но ситуация в этом виде спорта меняется каждый день – сильных спортсменов много, конкурировать даже внутри страны сложно.
Почти уверены были в шансах на лицензию Юрия Дергачева (прыжки в высоту), но на последних соревнованиях он не взял высоту, хотя был к ней готов. Возможно, сказалась предолимпийская нервозность, но мы оправдывать никого не собираемся. Спортсмен такого уровня должен быть не только физически готов – он должен уметь работать над своим настроем. Для этого и работают наши психологи. Будем разбираться в неудачах, анализировать, делать выводы. Нам еще предстоит провести тщательный анализ этих четырех лет подготовки, чтобы не повторять ошибки.
– За годы независимости страны у карагандинских спортсменов из шести олимпийских медалей четыре – в боксе, причем две из них золотые. Порадуют ли земляки Серика Сапиева, Василия Жирова и Геннадия Головкина казахстанцев новыми олимпийскими победами?
– Для нашего земляка Аблайхана Жусупова это первые Олимпийские игры, и мы желаем ему выступить достойно. Он – чемпион мира среди юношей, среди молодежи, чемпион юношеских Олимпийских игр. Совсем недавно перешел во взрослую категорию и выиграл олимпийскую лицензию. Традиционно наш вид спорта – бокс – недостаточно представлен, к великому сожалению. Дело в том, что в 2012 году со сборов в Кыргызстане наша сборная вернулась с атлетами, которые заразились гепатитом. Те спортсмены, которые должны были прийти на смену Серику Сапиеву и представлять Казахстан на Играх, надолго, а кто-то и насовсем вышли из строя. Это не только удар по команде, это личные трагедии спортсменов, которые только подошли к пику своей карьеры. Но тренеры работают, молодежь подрастает и, я думаю, скоро мы вернем свои позиции и на казахстанском, и на мировом ринге.
– Чего хотите пожелать нашим олимпийцам?
– Удачи, победы и, главное, веры в себя. Уверенность в себе – залог победы. Весь Казахстан будет болеть за наших олимпийцев. Алға, Казахстан!