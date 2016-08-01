Трижды карагандинские олимпийцы оказывались в числе серебряных призеров Олимпиад: Татьяна Меньшова – в 1992 году в Барселоне в составе сборной по волейболу, боксеры Серик Елеуов и Геннадий Головкин – в Афинах в 2004-м. Там же – в Греции – Дмитрий Карпов завоевал «бронзу» в десятиборье.

На Олимпиаду в Рио-де Жанейро в составе национальной сборной отправились 11 местных атлетов. О том, как развивались олимпийские виды спорта в регионе последние 25 лет, мы попросили рассказать руководителя Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Наталью СУХОРУКОВУ.

– Наталья Евгеньевна, карагандинские спортсмены неоднократно завоевывали олимпийские лицензии. А вообще, существует ли по ним какой-то план?

– Количество лицензий – это отчасти показатель развития спорта в регионе. Но наша работа не сводится к погоне за цифрами. Важно создать условия для развития всех видов спорта и конкурентную среду. Конечно, олимпийские направления находятся под пристальным вниманием нашего руководства, но и другие получают свое развитие.

Два главных принципа развития спорта высших достижений: укреплять массовый спорт и повышать уровень атлетов высшего эшелона. Чем больше спортивных объектов, особенно в удаленных сельских районах, тем больше у нас будет атлетов. Но для воспитания чемпионов международного уровня необходимо, чтобы все мальчишки и девчонки постоянно участвовали в соревнованиях, росли в конкурентной среде. Тогда появляются азарт, дух победы.

Конечно, иногда эффективнее всякой пропаганды становятся положительные примеры. Великие мотиваторы Серик Сапиев и Геннадий Головкин благодаря своим победам привели тысячи мальчишек и девчонок в спортивные залы. Теперь про абайских и майкудукских пацанов, к примеру, шутят, что они рождаются в боксерских перчатках.

Что касается других олимпийских видов спорта, то традиционно сильны в регионе академическая гребля, легкая атлетика, борьба. Причем самый молодой вид – синхронное плавание – впервые оказался в списках наших лицензий, и мы планируем и дальше поддерживать эти направления.

– Ваша предолимпийская работа, можно сказать, завершена, теперь дело за спортсменами и тренерским штабом. А каковы планы на следующее четырехлетие?

– Самое главное – не снижать темпы развития. Вырастить чемпиона – долгий и трудный процесс, который сопровождается решением ряда проблем, в том числе социальных. В свое время был решен вопрос с проживанием нашей конькобежки Кати Айдовой. Кто знает, где бы сейчас выступала чемпионка мира, если бы не квартира, которую подарил ей аким области.

Конечно, мы не жадничаем. Наши перспективные спорт­смены иногда переезжают в другие регионы в поисках более комфортных условий. Но есть одно важное условие: качества настоящего чемпиона растут в жесткой соревновательной среде. Это и высокая конкуренция, и мотивация. Для того чтобы получить одного чемпиона, нужно воспитать 4–5 сильных спортсменов, и один из них непременно станет первым. Серик Сапиев стал олимпийским чемпионом благодаря своим качествам бойца, благодаря своему упорству, таланту тренеров и, что самое главное, благодаря высокому уровню бокса в Карагандинской области и в целом в Казахстане.

– Назовите главный рецепт подготовки чемпионов?

– Наверное, это вопрос к тренерам. Они знают, как подготовить спортсмена, как подвести его к соревнованиям. Естественно, спорт высших достижений сегодня – это и научно-медицинская база. В нашем Центре подготовки олимпийского резерва атлеты не только готовятся к стартам, рассчитывают пик физической формы, но и проходят восстановительный курс после больших нагрузок.

При напряженном графике спортсменов высшего эшелона это очень важный этап. Физические, химические процессы в организме атлета должны быть под контролем специалистов. Кстати, наш научно-медицинский центр – один из лучших в стране, он хорошо оснащен, и работают там специалисты высокого уровня.

– Четыре вида спорта – дзюдо, легкая атлетика, бокс и академическая гребля – лидеры в регионе. Кроме того, порадовали нынче синхронистки – сестры Немичи. Кто из прогнозируемых вами спортсменов все-таки не попал в олимпийскую обойму?

– Правильнее было бы говорить не о прогнозах, а о возможностях. Были у нас некоторые шансы в борьбе вольной, греко-римской, возлагались определенные на­дежды на велоспорт, плавание. Меньше лицензий мы получили в гребле академической в связи с уменьшением квоты на страну, не добрал немного Ержан Шынкеев (дзюдо). В начале олимпийского цикла были планы на наших тяжелоатлетов, но ситуация в этом виде спорта меняется каждый день – сильных спортсменов много, конкурировать даже внутри страны сложно.

Почти уверены были в шансах на лицензию Юрия Дергачева (прыжки в высоту), но на последних соревнованиях он не взял высоту, хотя был к ней готов. Возможно, сказалась предолимпийская нервозность, но мы оправдывать никого не собираемся. Спортсмен такого уровня должен быть не только физически готов – он должен уметь работать над своим настроем. Для этого и работают наши психологи. Будем разбираться в неудачах, анализировать, делать выводы. Нам еще предстоит провести тщательный анализ этих четырех лет подготовки, чтобы не повторять ошибки.

– За годы независимости страны у карагандинских спортсменов из шести олимпийских медалей четыре – в боксе, причем две из них золотые. Порадуют ли земляки Серика Сапиева, Василия Жирова и Геннадия Голов­кина казахстанцев новыми олимпийскими победами?

– Для нашего земляка Аблайхана Жусупова это первые Олимпийские игры, и мы желаем ему выступить достойно. Он – чемпион мира среди юношей, среди молодежи, чемпион юношеских Олимпийских игр. Совсем недавно перешел во взрослую категорию и выиграл олимпийскую лицензию. Традиционно наш вид спорта – бокс – недостаточно представлен, к великому сожалению. Дело в том, что в 2012 году со сборов в Кыргызстане наша сборная вернулась с атлетами, которые заразились гепатитом. Те спортсмены, которые должны были прийти на смену Серику Сапиеву и представлять Казахстан на Играх, надолго, а кто-то и насовсем вышли из строя. Это не только удар по команде, это личные трагедии спортсменов, которые только подошли к пику своей карьеры. Но тренеры работают, молодежь подрастает и, я думаю, скоро мы вернем свои позиции и на казахстанском, и на мировом ринге.

– Чего хотите пожелать нашим олимпийцам?

– Удачи, победы и, главное, веры в себя. Уверенность в себе – залог победы. Весь Казахстан будет болеть за наших олимпийцев. Алға, Казахстан!