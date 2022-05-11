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Карагандинцы в гостях у таразцев
Тё Михаил
собкор по Жамбылской области

На жамбылской земле выступили артисты Карагандинского государственного ордена Дружбы народов русского драматического театра им. К. С. Станиславского.

По словам директора Областного русского драматического театр Акылдоса Тажиева, этот визит стал ответным – после успешного выступления жамбылского театра в Караганде и Темиртау.

– Из-за вынужденной паузы в связи с пандемией мы долгое время ни с кем не встречались. Казалось, что жизнь остановилась. Поэтому, как только были сняты ограничения, мы решили возобновить наше сотрудничество и дружеские контакты. Спектакли Жамбылского областного драматического теат­ра, прошедшие недавно у нас, пришлись по душе и надол­го запомнились жителям Карагандинской области. Уверен, артистов будут с удовольствием ждать снова, – отметил на пресс-конференции руководитель Карагандинского областного русского драматического театра Дунай Еспаев.

Жамбылский театр представил на гастролях комедии «Сеньорита Рита» Эдуардо де Филиппо, «Ходжа Насреддин» Леонида Соловьева и «Фараоны» Алексея Коломийца, музыкальную драму «Я хочу домой» Евгения Дубовика, а также сказки для детей «Жила-была Сыроежка» Валерия Зимина и «Зайка-Зазнайка» Сергея Михалкова.

Карагандинцы привезли четыре постановки: это трагикомедия Родиона Белецкого «Разговор, которого не было», комедия «Жорж Данден, или Одураченный муж» Жан-Батиста Мольера, негероическая повесть Айгиза Баймухаметова «Навстречу мечте» и музыкальная сказка для юных зрителей «Золотой осел Насреддина» Шапи Казиева. Роли в спектаклях сыграли ведущие артисты театра Оксана Игнатенко, Денис Цветков, Павел Кондратьев, Андрей Марычев и другие.

«Разговор, которого не было» адресован зрителям старше 12 лет. Герои этой истории рассказывают со сцены, почему произошли те или иные события, о чем они думали, чего хотели. Главная идея спектакля достаточно проста: мы часто думаем, что нужно было поговорить с кем-нибудь – и тогда все было бы по-другому. Но время, увы, упущено, и изменить ничего нельзя.

– Мы знаем, что когда-то умрем, но живем так, как будто бессмерт­ны. Не находим времени, чтобы поговорить по душам с самыми близкими. Герою в будничной суете думалось, что когда-нибудь он еще помирится со своим другом Игорем, а оказалось, что для того, чтобы поговорить, нужно самому умереть, и лишь тогда вместе вспомнить дорогие сердцу детали их дружбы – веселые, милые, согревающие сердце, – говорили о постановке гости.

Спектакль «Жорж Данден, или Одураченный муж» поставлен лауреатом международных фес­тивалей и театральным экспертом из Грузии Тургаем Вели-заде. Пьеса была популярна в XVIII–XIX веках, ставилась в советское время. Главный герой – богатый и тщеславный, глупый и непривлекательный крестьянин, который женился на дочери разорившегося дворянина. Для него этот брак – возможность получить дворянский титул, а для барона де Сотанвиля и его супруги – спасение от финансового краха. Но брак Жоржа и Анжелики не приносит никому счастья…

Детей нужно воспитывать с любовью в родной семье. Если судьба отнимает у ребенка родителей, ему прямая дорога в детский дом. Выйти из этого казенного детства достойным человеком получается не у всех. У Ильяса, главного героя постановки «Навстречу мечте», есть почти несбыточная мечта – поступить в университет.

– Спектакль создан на основе реальных событий недалекого прошлого. Это неординарное произведение. Зрители принимают его близко к сердцу, – отметил Дунай Еспаев.

Что касается сказки, то она, как и положено, очень веселая, музыкальная и поучительная. Насреддин вернулся из своих странствий на родину и увидел, что злой и жадный хан замучил горожан бесконечными поборами, а вдобавок задумал жениться на его невесте Фатиме. А что есть у Насреддина? Верный ослик и золотая монетка. Но все равно Насреддин попытается перехитрить коварного хана и его приспешников, ведь у него есть главные богатства – острый ум, доброе сердце и смелость в борьбе с несправедливостью.

– Для гастролей мы выбирали спектакли разные по жанру. Среди них – классика, современные произведения и, конечно, постановка для детей. Мы руководствовались тем, что приехали показать себя и завоевать сердца разных зрителей, – объяснил Дунай Еспаев.

В целом о репертуаре театра руководитель труппы сказал, что, на его взгляд, он не должен быть слишком развлекательным, превращать спектакли в игры КВН, или только позитивным, основанным на комедиях. Репертуар должен быть сбалансированным, включать классические, современные, национальные, зарубежные произведения, важно учитывать возраст зрителей.

– Должны быть спектакли как для самых маленьких любителей сценического искусства, так и для опытных театралов. Интересны эксперименты с новыми элементами драматургии, – говорил Дунай Еспаев.

Все это есть у карагандинского театра. В его репертуаре сейчас 27 постановок по произведениям Уильяма Шекспира, Александра Островского, Антона Чехова, Николая Гоголя, Федора Достоевского, казахских авторов, современных драматургов, а также народные сказки. Некоторые спектакли были удостоены высоких оценок и призовых мест на международных фестивалях.

Во время пресс-конференции шла речь и о том, что на сцене классические пьесы все чаще изменены, и зрители не видят их в первоначальном виде. Дунай Еспаев считает, что новации в театральном искусстве, конечно же, имеют право на жизнь, но, безусловно, не нарушая идеи, заложенной автором.

– Театр не должен стоять на месте и вариться в собственном соку. Он должен развиваться. И в этом смысле обменные гастроли весьма важны. Ведь именно благодаря им мы обретаем новый опыт и взаимообогащаемся. Уверен, такие встречи и полученные впечатления благоприятно отразятся на творческой деятельности обоих коллективов, – сказал Дунай Еспаев.

По мнению молодого артиста Павла Кондратьева, осовременивать, переосмысливать классику просто необходимо, поскольку сегодня мы живем в других реалиях. Изменился мир, изменились люди… Просто нужно знать меру. Между тем немало постановок в репертуаре театра, которые остались в исконном виде. Среди них – «Ревизор» Николая Гоголя, «Вишневый сад» Антона Чехова, «Женитьба Бальзаминова» и «Без вины виноватые» Александ­ра Островского, которые также пользуются большим успехом у зрителей.

За творческие поиски и актер Денис Цветков, подчеркивающий, что театр – это своего рода живой организм, который нуждается в свежих идеях. И здесь многое зависит от режиссера, чья главная задача – раскрыть замысел произведения, а не показать собственное «я».

Артисты Караганды и Тараза были единодушны в том, что театр должен задавать вопросы, давать зрителям пищу для размышлений, поднимать проблемы. К их решению и нужным ответам человек, посмотревший спектакль, придет самостоятельно.

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