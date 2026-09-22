Карагандинцы завоевали «серебро» чемпионата мира по спортивной акробатике в Италии

В итальянском Пезаро более 200 спортсменов из 30 стран боролись за медали чемпионата мира по спортивной акробатике среди молодёжи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Среди призёров — представители Караганды Жеңіс Диас и Дилара Байбакушева, завоевавшие серебряные медали международного соревнования.

Дилара Байбакушева, 2013 года рождения, — учащаяся школы №48, мастер спорта международного класса, чемпионка Казахстана и Азии среди молодёжи. Её партнёр Жеңіс Диас, 2009 года рождения, — студент Карагандинского технического университета имени А. Сагинова. Вместе спортсмены выступают в парной программе и уже добились значительных успехов на отечественных и международных соревнованиях.

Титулы чемпионов Казахстана и Азии среди молодёжи Дилара и Жеңіс завоевали в дуэте. Однако главным достижением на сегодняшний день стало выступление на чемпионате мира в Пезаро, где карагандинская пара поднялась на вторую ступень пьедестала почёта.

Впереди у спортсменов ещё одно важное событие. Жеңіс Диас и Дилара Байбакушева получили приглашение в Нагою (Япония) для участия в показательных выступлениях по спортивной акробатике на Азиатских играх. Выступление призвано продемонстрировать возможности и зрелищность этого вида спорта в рамках обсуждения его возможного включения в программу следующих Азиатских игр.