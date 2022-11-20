Каракат Абден проголосовала на выборах президента
Общество
На избирательный участок она пришла вместе со своими родителями.
Кандидат в президенты Казахстана Каракат Абден проголосовала на выборах, сообщает Kazpravda.kz.
Каракат Абден проголосовала на избирательном участке №135. На участок она пришла с родителями.
Отметим, что в списки избирателей вошли порядка 12 миллионов казахстанцев. Для них открыты свыше 10 тысяч участков по всей стране.
К этому часу, по данным ЦИК, более половины из них уже отдали свои голоса.
Напомним, что проголосовать граждане могут за одного из шести кандидатов:
Абден Каракат,
Ауесбаев Нурлан,
Дайрабаев Жигули,
Кажыкен Мейрам,
Токаев Касым-Жомарт,
Турсынбекова Салтанат.
Также в бюллетенях есть строка «Против всех».