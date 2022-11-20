Каракат Абден проголосовала на выборах президента

На избирательный участок она пришла вместе со своими родителями.

Фото: inform.kz

Кандидат в президенты Казахстана Каракат Абден проголосовала на выборах, сообщает Kazpravda.kz.

Каракат Абден проголосовала на избирательном участке №135. На участок она пришла с родителями.

Отметим, что в списки избирателей вошли порядка 12 миллионов казахстанцев. Для них открыты свыше 10 тысяч участков по всей стране.

К этому часу, по данным ЦИК, более половины из них уже отдали свои голоса.

Напомним, что проголосовать граждане могут за одного из шести кандидатов:

Абден Каракат,

Ауесбаев Нурлан,

Дайрабаев Жигули,

Кажыкен Мейрам,

Токаев Касым-Жомарт,

Турсынбекова Салтанат.

Также в бюллетенях есть строка «Против всех».