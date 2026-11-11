Каракога: прочность асфальтобетона при минимуме отходов

Промышленные отходы могут стать полезным сырьем для строительства дорог, считают ученые Kozybayev University, разработавшие технологию, которая позволяет одновременно повысить прочность асфальтобетона и сократить количество отходов. Первые 200 метров экспериментального покрытия уже уложены на трассе Каракога – Петропавловск.

Фото Kozybayev University

Таким образом, североказахстанские технологи дорожного строительства нашли способ использовать промышленные отходы для модификации битума. Лабораторные испытания показали обнадеживающие результаты, а новаторская технология уже прошла первую проверку в условиях действующей автострады.

Исследования проводились в 2023–2025 годах при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РК. Научную команду возглавила кандидат химических наук, профессор университета Антонина Дюрягина.

В основе технологии – предварительно очищенная отработанная герметизирующая жидкость с теплоэлектроцентралей и специальная добавка, синтезированная из отходов нефтехимического производства.

– Мы стремились разработать технологию, которая бы отвечала требованиям дорожного строительства в климатических условиях Северного Казахстана. Важно было не только улучшить характеристики битума, но и вовлечь вторичное сырье в производство. Так научная разработка получила и практическую, и экологическую ценность, – отметила Антонина Дюрягина.

Проверку начали с лабораторных исследований, затем образцы испытали в независимой аккредитованной лаборатории «Стройэксперт». Результаты показали: водопоглощение асфальтобетона снизилось на 35%, а его прочность после насыщения водой оказалась почти на 50% выше, чем у контрольных образцов. Улучшились и показатели термостойкости.

Следующим шагом стало производство 40 тонн модифицированного битума на асфальтобетонном заводе. Его использовали для устройства 200-метрового опытного участка дороги Каракога – Петропавловск. Лабораторные испытания отобранных образцов подтвердили соответствие покрытия нормативным требованиям.

Проект объединил отраслевую науку и дорожные организации региона. Северо-Казахстанский филиал АО «НК «КазАвтоЖол» предоставил участок для эксперимента, а филиал Национального центра качества дорожных активов безвозмездно провел необходимые лабораторные испытания.

Теперь разработку ждет главная проверка – временем и погодой. После осенне-зимнего и весеннего периодов специалисты обследуют покрытие, оценят его прочность и водостойкость, проверят наличие трещин, колейности и других дефектов. Результаты сравнят с контрольным участком.

Есть у технологии и заметный экологический потенциал. По расчетам исследователей, при переработке 10 тыс. тонн битума в год можно использовать до 10 тонн вторичного сырья. Это позволит сократить объемы отходов, требующих утилизации, и рациональнее использовать промышленные ресурсы.

Разработка отвечает задачам общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», а также обозначенным в Послании Президента приоритетам развития отечественной науки, коммерциализации исследований и повышения качества дорожной инфраструктуры.

Пока речь идет об эксперименте. Но если сезонный мониторинг подтвердит эффективность нового состава, североказахстанское ноу-хау сможет получить путевку на другие дороги республики. И это тот случай, когда меньше отходов действительно может означать более крепкую дорогу.