Каракога: прочность асфальтобетона при минимуме отходов

Инфраструктура
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Промышленные отходы могут стать полезным сырьем для строительства дорог, считают ученые Kozybayev University, разработавшие технологию, которая позволяет одновременно повысить прочность асфальтобетона и сократить количество отходов. Первые 200 метров экспериментального покрытия уже уложены на трассе Каракога – Петропавловск.

Фото Kozybayev University

Таким образом, североказахстанские технологи дорожного строительства нашли способ использовать промышленные отходы для модификации битума. Лабораторные испытания показали обнадеживающие результаты, а новаторская технология уже прошла первую проверку в условиях действующей автострады.

Исследования проводились в 2023–2025 годах при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РК. Научную команду возглавила кандидат химических наук, профессор университета Антонина Дюрягина.

В основе технологии – предварительно очищенная отработанная герметизирующая жидкость с теплоэлектроцентралей и специальная добавка, синтезированная из отходов нефтехимического производства.

– Мы стремились разработать технологию, которая бы отвечала требованиям дорожного строительства в климатических условиях Северного Казахстана. Важно было не только улучшить характеристики битума, но и вовлечь вторичное сырье в производство. Так научная разработка получила и практическую, и экологическую ценность, – отметила Антонина Дюрягина.

Проверку начали с лабораторных исследований, затем образцы испытали в независимой аккредитованной лаборатории «Стройэксперт». Результаты показали: водопоглощение асфальтобетона снизилось на 35%, а его прочность после насыщения водой оказалась почти на 50% выше, чем у контрольных образцов. Улучшились и показатели термостойкости.

Следующим шагом стало производство 40 тонн модифицированного битума на асфальтобетонном заводе. Его использовали для устройства 200-метрового опытного участка дороги Каракога – Петропавловск. Лабораторные испытания отобранных образцов подтвердили соответствие покрытия нормативным требованиям.

Проект объединил отраслевую науку и дорожные организации региона. Северо-Казахстанский филиал АО «НК «КазАвтоЖол» предоставил участок для эксперимента, а филиал Национального центра качества дорожных активов безвозмездно провел необходимые лабораторные испытания.

Теперь разработку ждет главная проверка – временем и погодой. После осенне-зимнего и весеннего периодов специалисты обследуют покрытие, оценят его прочность и водостойкость, проверят наличие трещин, колейности и других дефектов. Результаты сравнят с контрольным участком.

Есть у технологии и заметный экологический потенциал. По расчетам исследователей, при переработке 10 тыс. тонн битума в год можно использовать до 10 тонн вторичного сырья. Это позволит сократить объемы отходов, требующих утилизации, и рациональнее использовать промышленные ресурсы.

Разработка отвечает задачам общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», а также обозначенным в Послании Президента приоритетам развития отечественной науки, коммерциализации исследований и повышения качества дорожной инфраструктуры.

Пока речь идет об эксперименте. Но если сезонный мониторинг подтвердит эффективность нового состава, североказахстанское ноу-хау сможет получить путевку на другие дороги республики. И это тот случай, когда меньше отходов действительно может означать более крепкую дорогу.

#дороги #отходы #асфальтобетон #Каракога

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