Карантин по сибирской язве в Акмолинской области снят
Объявленный 17 августа 2019 года карантин, в связи со вспышкой сибирской язвы в селе Ольгинка Аршалинского района Акмолинской области, на сегодняшний день снят, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.
"После проведения дезинфекции всех подворий села, возбудителей заболевания больше не обнаружено и это подтвердили результаты экспертизы. Также новых случаев заражения животных и их падежа не зарегистрировано. На данный момент эпизоотическая ситуация стабильная и находится на контроле у ветеринарной службы региона", – говорится в сообщении.
По информации управления здравоохранения области, новых фактов заражения опасным заболеванием среди людей также не выявлено. Все контактные, ранее госпитализированные люди выписаны.