Карантинные ограничения снова продлили в ВКО

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Восточно-Казахстанской области продлили карантинные ограничения до 14 февраля, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Отмечается, что дополнительно установлено 3 санитарных поста для контроля за въездом/выездом на внешних границах региона со стороны Алматинской области.
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Функционирование общественного транспорта разрешено при заполняемости 75% от количества посадочных мест, также при увеличении количества автобусов в часы пик.
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"Запрещено проведение коллективных богослужений (в том числе жума-намаза). В объектах религиозных объединений запрещена работа объектов общепита, расположенных в них. Объектам культуры разрешено проведение индивидуальных, групповых репетиций с участием не более 30 человек. Театрам и кинотеатрам разрешается работать с заполняемостью не более 20%, но не более 100 человек в зале при шахматной рассадке за исключением членов одной семьи", - говорится в сообщении.
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Школы, не отвечающие установленным требованиям санитарных правил к работе в режиме карантина, будут переводиться на дистанционный режим работы. По каждому зарегистрированному случаю заболевания школьников и персонала объектов образования, обучающихся (работающих) в офлайн режиме, будут проводиться внеплановые проверки школ.
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Также сохраняется дистанционная форма работы не менее 60% сотрудников (при штатном расписании более 40 сотрудников).