Каратистка Асель Канай завоевала «серебро» Азиатских игр

Фото: НОК

Представительница национальной сборной Казахстана Асель Канай завоевала серебряную медаль XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В финале соревнований по каратэ в дисциплине кумитэ в весовой категории до 61 кг казахстанская спортсменка уступила представительнице Китая Гун Ли. Соперница Асель Канай является одной из наиболее титулованных каратисток мира.

Гун Ли — бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио, чемпионка мира 2023 года, серебряный призёр чемпионата мира 2025 года, победительница Азиатских игр в Ханчжоу и Всемирных игр 2025 года. На пути к финалу Асель Канай уверенно прошла турнирную сетку. В четвертьфинале она разгромила представительницу Монголии Пуревжав Маралжинго со счетом 9:1, а в полуфинале победила камбоджийку Ван Чакрию — 3:0.

«Серебро» в Японии стало для Асель Канай лучшим результатом в карьере на Азиатских играх. На предыдущей Азиаде в Ханчжоу казахстанская спортсменка завоевала бронзовую медаль. Таким образом, на нынешних Играх она улучшила свой результат, поднявшись на вторую ступень пьедестала.

Асель Канай также является двукратной чемпионкой Азии. Эта медаль стала очередной наградой сборной Казахстана в каратэ на Азиатских играх в Японии. Ранее золотые медали завоевали Жоламан Бигабыл и Софья Берульцева.