Каратисты РК заняли третье общекомандное место на чемпионате Азии

Спорт
В Ташкенте завершился чемпионат Азии по карате среди клубов, по результатам которого казахстанские спортсмены заняли почетное третье общекомандное место, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию каратэ-до РК.

В течение двух дней в состязаниях по каратэ свое мастерство продемонстрировали более 450 спортсменов из 27 клубов различных стран.

"По итогам чемпионата Азии в копилке Казахстанских клубов по каратэ-до 2 золотые, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей и третье общекомандное место", – указывается в распространенном сообщении.

554199eaad4e11430362602.jpg

Чемпионка Азиатских Игр Гузалия Гафурова подтвердила свой чемпионский титул (до 68 кг ) выиграв в финале у Иранской спортсменки с большим преимуществом.

55419a89a21d91430362761.jpg

Также золотую медаль в весе до 75 кг завоевал Алдияр Мельдеханов.

55419a511d3091430362705.jpg

Популярное

Все
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
О делах ратных и мирных
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
Голос Олжаса
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Пять лет на защите прав граждан
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
От сеялки до спутника
Соединяя города и страны
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Песни, ставшие судьбой
Новая архитектура государства
И связист, и волонтер
Казахстан оказался самым экономным потребителем воды в Центральной Азии
Незаконное строительство многоквартирных ЖК выявили в Астане
Саткалиев и Лихачев провели переговоры по проекту АЭС «Балхаш»
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Слово об отважной Алие
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Григорий Ломакин пробился в финал теннисного турнира в Индии
Astana Team заняла первое место на международном турнире по…
Казахстан выступит на Гран-при по фехтованию в Шанхае
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]