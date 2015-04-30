Каратисты РК заняли третье общекомандное место на чемпионате Азии

В Ташкенте завершился чемпионат Азии по карате среди клубов, по результатам которого казахстанские спортсмены заняли почетное третье общекомандное место, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию каратэ-до РК.В течение двух дней в состязаниях по каратэ свое мастерство продемонстрировали более 450 спортсменов из 27 клубов различных стран."По итогам чемпионата Азии в копилке Казахстанских клубов по каратэ-до 2 золотые, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей и третье общекомандное место", – указывается в распространенном сообщении.Чемпионка Азиатских Игр Гузалия Гафурова подтвердила свой чемпионский титул (до 68 кг ) выиграв в финале у Иранской спортсменки с большим преимуществом.Также золотую медаль в весе до 75 кг завоевал Алдияр Мельдеханов.