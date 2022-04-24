Караулившего у школы третьеклассницу иностранца депортируют из Казахстана, учителя наградят

Пожилого иностранца, который преследовал 10-летнюю девочку в Актобе, выдворяют из страны. Городской суд уже вынес соответствующее постановление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Выяснилось, что мужчина 7 лет жил в Казахстане незаконно. И об этом стало известно только после того, как нелегал оказался в центре скандальной истории.

"Решением городского суда гражданин подлежит выдворению за пределы Республики Казахстан, так как он является гражданином Германии. На данный момент сотрудниками миграционной полиции установлены родственники, живущие в Германии. Однако пока связаться с ними не удается", - прокомментировал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Как все это время иностранцу удавалось находиться незаконно в Казахстане, еще предстоит выяснить. Уже известно, что в Германии у 61-летнего мужчины есть супруга и дети.

Напомним, престарелый мужчина доплатил недостающую сумму в магазине за конфеты третьекласснице. Узнал, как ее зовут и где она учится. А вечером пришел в школу и намеревался забрать девочку после уроков.

Учитель, который сообщил о подозрительном незнакомце школьной администрации, теперь получит благодарность от самого министра, а также премию в размере одной заработной платы.

"Мне, конечно, очень приятно, неожиданно. Я не ожидала. В целом он выглядел прилично, но, так как у него была щетина и небольшой несвежий вид и несвежий аромат, я поняла, что он очень подозрительный. Он заговорил изначально со мной на немецком языке. Из-за этого я немного растерялась", - рассказала учитель школы-гимназии №2 г. Актобе Татьяна Зайцева.

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