​Караван добрых дел от «Алтын Жүрек»

Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

На протяжении уже десяти лет ее организатор – благо­творительный фонд «Бауыржан» – внимательно анализирует благотворительную деятельность кандидатов. Отбор по номинациям осуществляет экспертный и общественный советы, в состав которых входят представители СМИ, неправительственных и коммерческих организаций, политические деятели, деятели науки и культуры.

Лауреатами премии «Алтын Жүрек» в разные годы стали певица Роза Багланова, бизнесмены-меценаты Айдын Рахимбаев, Бауржан Оспанов, Туяк Ескожина – основатель семейного детского дома «Нур», воспитавшая более 350 детей разных возрастов и национальностей, ряд отечественных СМИ и другие отзывчивые люди и организации, чей вклад в благотворительность и развитие социально значимых проектов оказал помощь тысячам казах­станцев.

Премия «Алтын Жүрек» является в своем роде стимулом для совершения великодушных поступков. Проект направлен на то, чтобы с каждым годом пополнялись ряды добродетелей и процветало меценатство. С момента учреждения данной премии в Казах­стане число благотворителей с каждым годом возрастает. По данным ее организационного комитета, за 2015 год в республике только согласно поступившим заявкам осуществлена благотворительная деятельность на общую сумму 12 млрд тенге.

Благотворителями и волонтерами Казахстана построено 6 спортивных школ и 5 детских садов; проведен ремонт 5 общеобразовательных школ, 4 специализированных детских садов для детей-инвалидов, двух детских лагерей для детей из малообеспеченных семей; оборудованием оснащены 8 компьютерных классов и 5 больниц; более 1 000 детей из малообеспеченных семей подготовлены к школе; в квартирах 25 ветеранов ВОВ был осуществлен ремонт, и более 700 ветеранов получили материальную помощь. И это далеко не весь список добрых дел номинантов премии.

– Ежегодно количество заявок на соискание «Алтын Жүрек» растет, что является свидетельством того, что количество людей, которым не все равно, в Казахстане становится больше, – подчеркнула на пресс-конференции в Алматы координатор проектов фонда «Бауыржан» Гульзат Сахова. – Если в ­2007-м году общее количество кандидатов не превышало 70, то в прошлом году их было уже более 150. Мы надеемся,что десятая юбилейная премия «Алтын Жүрек» также удивит нас большим количеством ее соискателей.

В честь десятилетия «Алтын Жүрек» ее организаторы и лау­реаты прошлых лет планируют провести беспрецедент­ную благотворительную акцию «Караван добрых дел», в рамках которой намечено обустроить порядка ста дворов жилых домов по всему Казахстану. 

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