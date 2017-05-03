​Караван дружбы

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Любовь Доброта

На церемонии проводов перед зданием Ассамблеи народа Казахстана выступили руководитель ГКП «Общественное согласие» Ербол Байконаков, председатель городского совета старейшин Туркестана Жарылкасын Азиретбергенов, председатель областного узбекского этнокультурного объединения, депутат областного маслихата Бадриддин Нишанкулов.

«Караван дружбы» оказался многонациональным. Его участники посетят Интернациональный культурный центр Рес­публики Узбекистан, казахский культурный центр в этой стране, а также историко-культурные объекты и цент­ры, в которых запланированы встречи с местным населением. Тем временем полсотни аксакалов из Южного Казахстана совершат паломничество к сакральным местам Ташкента, побывают на могиле Толе-би, ознакомятся с мавзолеями Амира Темира и Жалантос-бахадыра в Самарканде, Бахауддина Накшбанди в Бухаре.

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