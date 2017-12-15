​Караван духовных идей

О стабильности религиозной обстановки в области на конференции сообщил руководитель управления по делам религий региона Рахмет Есдаулетов. По его словам, в настоящее время здесь действуют 595 религиозных объединений и филиалов. Из них 436 мечетей и 51 православ­ная церковь. Представители 12 конфессий проживают в мире и согла­сии.

Участники форума подписали в итоге резолюцию, после чего заместитель акима области Жаксылык Омар вручил благодарственные письма и памятные подарки членам информационно-разъяснительных групп, представителям религиозных объединений региона. Он подчеркнул особую роль представителей местной интеллигенции, принявших участие в проекте «Рухани керуен», реализованном управлением в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Для реализации «Рухани керуен» в течение трех месяцев привлекались представители различных сфер: теологи, общественники, ученые, представители сферы культуры и искусства. Они объехали все районы региона, познакомились с повседневной жизнью жителей сельских округов. Были проведены встречи молодежи со старшим поколением, реабилитационные работы, выставки и культурно-духовные выступления творчес­ких групп.