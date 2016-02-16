​«Караван милосердия»

«Милосердие – главная черта нашего народа, который пронес эту добродетель через многие трудности. И в этом видится вековая преемственность древних степняков, чью благородную эстафету с честью и достоинством несут потомки, – подчерк­нула председатель областного совета матерей при ОАНК Лилия Саркисян. – Отрадно, что у нас много неравнодушных людей. К примеру, студенты-программисты КГУ имени А. Байтурсынова вышли с инициативой в наш совет по созданию сайта «Карта добра», девизом которого стал лозунг «Творим добро вместе!».

Врач-педиатр с полувековым стажем Купей Мальчубаева рассказала о работе фонда «Жизнь на ладони», созданного ею совместно с редакцией газеты «Костанайские новости». За четыре года он собрал 41 млн тенге на лечение 102 тяжелобольных детей. Богатые люди могут помочь деньгами, а молодежь – по хозяйству, да просто в их силах пообщаться душевно со стариками. Участие в акции приняли госслужащие, представители общественности и бизнеса, этнокультурных объединений, студенты и школьники.