​Караван помощи

Сегодня Зыряновскому району можно перевести дух – снята главная угроза со стороны реки Бухтармы. 17 тонн взрывчатки и серия взрывов сделали свое дело: русло очистилось от заторов, уровень воды спал. По словам местных жителей, толщина ледяных глыб достигала 2 метров! В Зыряновске, Малеевске и Зубовске около 500 человек вернулись в свои дома, больше 300 находятся пока у родст­венников и в эвакопунктах. В самом районном центре в старой части города работают мотопомпы и насосы общей мощностью больше 5 тыс. кубометров в час. За 3 дня уровень воды удалось понизить на полметра. Эта цифра более чем красноречиво говорит о масштабах стихии. Здесь же с помощью специали­зированной организации прокладывают водоотводящую трубу в старое русло речки Вторушки. Из-за ее разлива десятки домов почти по крышу оказались в воде.

Сейчас из всех регионов страны в Семей, Зыряновский, Аягозский, Глубоковский и Шемонаихинский районы поступает гуманитарная помощь. Откликнулись общественные организации, религиозные объединения, бизнес и даже школьники. Коллектив

Назарбаев Интеллектуаль­ной школы в Усть-Каменогорске и руководство респуб­ликанской АОО «НИШ» помогли аягозцам. Как рассказала пресс-секретарь усть-каменогорс­кой НИШ Роза Кумаргажина, во время паводка свои дома потеряли две семьи – Серикказы Есенбаева и Кайрата Сарина. Мужчины – прос­тые труженики, один тракторист, другой плотник. Акимат помог людям с покупкой домов, а школа передала на новоселье бытовую технику. «Обе семьи получили по газовой плите и холодильнику, – пояснила пресс-секретарь. – Есенбаевым еще привезли ковер, а Сариным – стиральную машину».

По данным областной Палаты предпринимателей, в районный благотворительный фонд «Аягоз-Болашак» в помощь пострадавшим уже поступило больше 129 млн тенге.

Одной из первых на беду Востока откликнулась Астана. В

Назарбаев Университете, в Центре нейрохирургии и Национальном кардиохирургическом центре соб­рали и отправили в регион предметы первой необходимости. Сейчас основной поток гуманитарки идет в Зыряновский район. Там пострадали 9 населенных пунктов, сильнее всего – Малеевск, Зубовск и старый частный сектор самого Зыряновска. В целом больше 500 семей. Восемь тонн продуктов, теплых вещей и предметов первой необходимости отправили религиозные объединения регио­на. Десять тонн муки прислало крупное аграрное предприятие. Из Кокпектинского района прибыл грузовик с продуктами и вещами. Сами зыряновцы в первые же дни доставили в пострадавшие поселки средства гигиены, одежду, обувь, продукты на 350 тыс. тенге. Сейчас здесь дополнительно собрали 12 тонн муки и тонну подсолнечного масла. В благотворительный районный фонд поступают крупные суммы из соседних районов и со всего Казахстана.

Активный сбор пожертвований ведут все отделения восточно-казахстанского филиала партии «Нур Отан». Как заверили партийцы, помощь району продолжится до тех пор, пока ЧС в Зыряновском районе не ликвидируют.