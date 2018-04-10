​Караван помощи

Галина Вологодская

Сегодня Зыряновскому району можно перевести дух – снята главная угроза со стороны реки Бухтармы. 17 тонн взрывчатки и серия взрывов сделали свое дело: русло очистилось от заторов, уровень воды спал. По словам местных жителей, толщина ледяных глыб достигала 2 метров! В Зыряновске, Малеевске и Зубовске около 500 человек вернулись в свои дома, больше 300 находятся пока у родст­венников и в эвакопунктах. В самом районном центре в старой части города работают мотопомпы и насосы общей мощностью больше 5 тыс. кубометров в час. За 3 дня уровень воды удалось понизить на полметра. Эта цифра более чем красноречиво говорит о масштабах стихии. Здесь же с помощью специали­зированной организации прокладывают водоотводящую трубу в старое русло речки Вторушки. Из-за ее разлива десятки домов почти по крышу оказались в воде.

Сейчас из всех регионов страны в Семей, Зыряновский, Аягозский, Глубоковский и Шемонаихинский районы поступает гуманитарная помощь. Откликнулись общественные организации, религиозные объединения, бизнес и даже школьники. Коллектив

Назарбаев Интеллектуаль­ной школы в Усть-Каменогорске и руководство респуб­ликанской АОО «НИШ» помогли аягозцам. Как рассказала пресс-секретарь усть-каменогорс­кой НИШ Роза Кумаргажина, во время паводка свои дома потеряли две семьи – Серикказы Есенбаева и Кайрата Сарина. Мужчины – прос­тые труженики, один тракторист, другой плотник. Акимат помог людям с покупкой домов, а школа передала на новоселье бытовую технику. «Обе семьи получили по газовой плите и холодильнику, – пояснила пресс-секретарь. – Есенбаевым еще привезли ковер, а Сариным – стиральную машину».

По данным областной Палаты предпринимателей, в районный благотворительный фонд «Аягоз-Болашак» в помощь пострадавшим уже поступило больше 129 млн тенге.

Одной из первых на беду Востока откликнулась Астана. В

Назарбаев Университете, в Центре нейрохирургии и Национальном кардиохирургическом центре соб­рали и отправили в регион предметы первой необходимости. Сейчас основной поток гуманитарки идет в Зыряновский район. Там пострадали 9 населенных пунктов, сильнее всего – Малеевск, Зубовск и старый частный сектор самого Зыряновска. В целом больше 500 семей. Восемь тонн продуктов, теплых вещей и предметов первой необходимости отправили религиозные объединения регио­на. Десять тонн муки прислало крупное аграрное предприятие. Из Кокпектинского района прибыл грузовик с продуктами и вещами. Сами зыряновцы в первые же дни доставили в пострадавшие поселки средства гигиены, одежду, обувь, продукты на 350 тыс. тенге. Сейчас здесь дополнительно собрали 12 тонн муки и тонну подсолнечного масла. В благотворительный районный фонд поступают крупные суммы из соседних районов и со всего Казахстана.

Активный сбор пожертвований ведут все отделения восточно-казахстанского филиала партии «Нур Отан». Как заверили партийцы, помощь району продолжится до тех пор, пока ЧС в Зыряновском районе не ликвидируют. 

Популярное

Все
Агросектор наращивает объемы производства
Более 32 тыс. казахстанцев получат газ в этом году
Инфляция идет на спад
С учетом реальных потребностей граждан
Профессионализм, преданность делу и милосердие
Показатель зрелости общества
Формируется новая модель поведения госслужащих
Первые выпускники классов «Жас сақшы» получили сертификаты
Когда доктор становится блогером
Должников пора призвать к ответу
Равное участие – сильная семья
Бибигуль Жексенбай приняла участие в обсуждении вопросов поддержки пострадавших от ядерных испытаний
В Астане состоялась презентация книг «Елшіл жол» и «Байып»
Самый действенный метод воспитания
Кому отдать свои сердца?
Он хирург и даже нейро...
Капли под контролем
Чужой беды не бывает
«Папье» царство
Повышая доступность и качество медицинской помощи
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
В Алматы представили роботакси
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В село Ключи пришла вода
Новый центр для китайского бизнеса открылся в Астане
ШОС: эволюция и трансформация за 25 лет
Синоптики предупредили о сильной жаре в ряде регионов Казахстана
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]