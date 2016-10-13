​Караван уже в пути

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Двадцать семь большегрузных автомобилей доставят в Астану овощи и фрукты, мясо-молочную продукцию и рыбу общей стои­мостью 100,8 млн тенге. Приобрести все это по ценам ниже рыночных астанинцы смогут на специально организованной ярмарке, которая продлится два выходных дня около ТРЦ «Хан Шатыр».

Марат Айтпаев уже третий год участвует в формировании продовольственных караванов, отправляя арбузы, дыни и фрукты. Фермер говорит, что в Астане все это изобилие раскупают быстро и охотно. Урожай, настоянный на южном солнце, отличается отменным вкусом. Радует покупателей и цена. В честь юбилея независимости южноказахстанские сельчане предложат свою продукцию по цене на 15–20% ниже рыночной.

За два дня аграрии юга планируют продать 304 тонны продукции, включая 60 тонн мяса и мясной продукции, 125 тонн овощей, 29 тонн фруктов и ягод. Фуры везут в столицу 7 тонн молочной продукции, 5 тонн шубата, 25 тыс. штук яиц, 40 тонн бахчевых, 7 тонн рыбы, 7 тонн меда, 3 тонны подсолнечного масла, 5 тонн сухофруктов и 15 тонн других продуктов. Вся эта продукция будет реализовываться под брендом ON. Серик Турбеков, руководитель управления сельского хозяйства ЮКО, считает, что это сделает продукцию запоминающейся для потребителей.