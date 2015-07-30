Каравай на рушнике

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Династия Шамшудиновых сегодня работает в ТОО «Пахарь». Товарищество образовалось в селе Алаколь Железинского района области на месте бывшего совхоза имени XIX партсъезда. А у Шамшудиновых – это продолжение их хлеборобского дела. Нынешний глава семьи Хабибула Николаевич родился в 1957 году в этом же селе Алаколь в многодетной семье Николая и Марзии Шамшудиновых. Его отец работал в совхозе трактористом, мать занималась воспитанием детей, которые с детства были приучены к труду. После окончания восьми классов Хабибула отучился на столяра-плотника в Экибастузе, а затем вернулся в родное село, хотя мог остаться в этом городе, неплохо зарабатывать и со временем получить квартиру. Но земля звала, и весной 1975 года он начал свою трудовую деятельность механизатором. Затем женился на Наталье, начали обживаться, в браке родились четыре сына и две дочери. Супруге за этот материнский подвиг вручена подвеска «Күміс алқа».
Дети росли, и так же увеличивались расходы на них. Поэтому Хабибула Николаевич трудился, как говорится, не покладая рук и не увиливая от работы. За более чем 35 лет труда в поле он удостоен множества почетных грамот, был чемпионом среди комбайнеров совхоза, а 13 ноября 1992 года – награжден Почетной грамотой Президента Нурсултана Назарбаева «За высокие результаты в увеличении производства и продажи государству продукции растениеводства».
Сейчас глава семьи по состоянию здоровья сменил работу и теперь трудится в детском саду «Балдырган» оператором, помогает своим детям в воспитании внуков. А вот Наталья Кристиановна, к сожалению, не дожила до наших дней. Но в том, что ее дети уважаемые люди и добросовестные работники – ее немалая заслуга. Сыновья Хабибулы Николаевича – Виктор, Владимир и Валерий – пошли по стопам отца и стали механизаторами, такая же профессия и у зятьев Азамата и Нурлана. Все работают хорошо, а Валерий даже награжден медалью к 20-летию Независимости Республики Казахстан. Еще один сын, Юрий, живет и работает в Аксу на ферросплавном заводе.
Благодаря своему трудолюбию вот уже и третье поколение Шамшудиновых отличается своей преданностью работе механизатора, принося весомый вклад в успехи своего села, района, области, страны.
…Мне довелось прочесть производственные характеристики на Виктора и Валерия Шамшудиновых. Отец может гордиться своими наследниками, так как в этих документальных отзывах руководства лишь одни похвальные слова.
И еще. В семейном архиве Шам­шудиновых хранится множество дипломов и грамот за ударный труд. Но меня поразила одна грамота, которой Хабибулу Николаевича – героя жатвы – наградили в ноябре 1992 года за намолот 10 812 цент­неров зерна. В верхней части этого благодарственного документа изображен каравай хлеба на вышитом рушнике среди нескошенных колосьев. А ниже – слова-назидание «Хлеб – это труд человеческий, это надежда на будущее и мера, которой всегда будет измеряться совесть твоя и твоих детей».
У Хабибулы Николаевича и детей, его династии совесть чиста, потому что они – трудовые люди и выращивают Хлеб!

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