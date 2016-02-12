​Карьера – на конкурсной основе

Как отметил на брифинге директор департамента государственной службы профильного министерства Али Комекбаев, в соответствии с обновленными законодательными нормами все карьерные перемещения внутри госслужбы будут осуществляться на конкурсной основе.

– Согласно законодательству с начала текущего года исключаются все возможности назначения на должности в государственных органах вне конкурса, – подчеркнул он.

Для сравнения, только в январе прошлого года в порядке перевода внутри госорганов без конкурса было осуществ­лено около 830 назначений. С начала нынешнего года таких назначений больше нет. Новая система дает возможность госслужащим при наличии вакансии внутри госоргана реализовать свое право на занятие должности в конкурентной среде на равных с другими коллегами.

Второй момент, на который обратил внимание спикер, – расформирование существовавшего ранее кадрового резерва государственной службы. По его словам, резерв зачастую использовался для того, чтобы вне конкурса пройти на вакантную должность. Переходные положения нового закона дают возможность тем, кто входил в кадровый резерв, доработать на своих должностях до конца 2016 года, после чего резерв будет упразднен.

– Можно сказать, что на смену формальному пришел реальный кадровый резерв, – объяснил руководитель департамента. – Новые правоотношения рассматривают всю госслужбу как кад­ровый резерв, то есть сейчас, если появляется вакантная должность, конкурс проводится среди всех госслужащих.

Изменилась ситуация не только для желающих занять новые должности в государственных органах, но и для всех госслужащих, которых в Казахстане более 90 тыс. С нынешнего года каждый из них будет проходить оценку.

– Оценивание будет проходить как в течение всего года, так и по итогам 12 месяцев, – рассказал А. Комекбаев. – При этом будет учитываться, как госслужащий работает с людьми, как справляется с профессиональными обязанностями.

По словам руководителя депар­тамента госслужбы, ежегодно будет оцениваться выполнение государственным служащим индивидуального плана работы, где закладываются определенные индикаторы, которых он должен достичь, выполняя свои функцио­нальные обязанности.

– Результаты оценки будут служить основанием для принятия решения о поощрении, выплате бонусов и других управленческих решений в отношении этого сотрудника, – уточнил глава департамента. – Таким образом, формируется институт прозрачности, когда руководитель не может просто сказать своему подчиненному, что тот плохо работает. На основании данных по выполнению индивидуального плана работы у госслужащего появляется возможность дискутировать, принимать или обоснованно отклонять замечания руководителя.

Кроме того, А. Комекбаев отметил, что с начала текущего года изменены подходы к тестированию.

– Глава государства дал поручение внедрить трехэтапное тестирование вместо принятого ранее двухэтапного, – напомнил он. – Нужно отметить один из этапов – тест на знание законодательства. Ранее пороговое значение устанавливалось по каждому закону. Теперь подход изменен, оценка ставится по всему блоку законов. Таким образом, кандидатам нужно будет не заучивать законы, а понимать суть законодательства.

Также он сказал, что изменены параметры испытательного срока для молодых специалистов, впервые приходящих на государственную службу.

– Ранее существовал испытательный срок в 3 месяца, и если начинающий сотрудник не справлялся со свои­ми обязанностями, ставился вопрос о прекращении трудовых отношений. По новому законодательству, если после 3 месяцев сотрудник не справился, ему дается еще три месяца, чтобы госорган выявил потенциальные возможности этого человека. И даже если по итогам этих трех месяцев решение будет отрицательным, руководитель госоргана должен будет согласовать его с уполномоченным органом, – добавил А. Комекбаев.

Помимо этого, он пояснил, что с молодым человеком, впервые пришедшим на госслужбу, составляется план адаптации, определяется наставник, который должен ему помогать входить в коллектив.

В завершение брифинга руководитель департамента государственной службы отметил еще один момент: изменены параметры принятия решения руководителем госоргана по итогам конкурса на вакантную должность. В частности, в законодательство введена норма о том, что по итогам работы конкурсной комиссии руководитель гос­органа может принять решение о назначении нового сотрудника только через 5 рабочих дней после решения комиссии. Эта отсрочка дается для того, чтобы кандидаты, не согласные с решением комиссии, могли обратиться в госорган для обжалования результатов конкурса. И только после принятия решения по обжалованию руководитель госоргана может назначить на вакантную должность сотрудника, рекомендованного конкурсной комиссией.