​Каргалинская диадема

«Круто!!! Этот квест довольно большой. Для его прохождения мне понадобились знания и по истории, и из других самых разных сфер, а также банальная внимательность, которой часто не хватало: было интересно, хотелось быстрее узнать, что ждет дальше. Некоторые головоломки построены совершенно удивительным образом. Как ВСЕ это придумывается – в голове не укладывается! Лично я под большим впечатлением, очень качественно и интересно. Рекомен­дую всем». Этот отклик алматинского студента по имени Санжар, думается, наиболее точно характеризует новые проекты музейщиков.

– Поход в музей может стать настоящим приключением, если отправиться на экскурсию-квест, – говорит руководитель Центра культурно-образовательной работы Центрального госмузея Анна Кущенко. – Интерактивный лист заданий, который получают участники квест-игры, состоит из разных вопросов, ответы на которые можно найти на пяти остановках: «Каменный век», «Бронзовый век», «Железный век», «Средневековье», «Конечная», обозначенных в экспозиции специальными указателями.

В квест-игре среди заданий есть, на мой взгляд, такое интересное: перед игроками ставится цель тщательно изучить экспонаты и познакомиться с археологическими артефактами, найденными на территории Казахстана. И среди них найти именно тот экспонат, название которого можно будет угадать, соединив специальные числа в порядке возрастания. Речь идет об уникальной каргалинской диадеме, которая является прекрасным и редким образцом прикладного искусства усуней – предков казахского народа. Она была обнаружена во время археологических раскопок в 1939 году в урочище Мыношакты (или Каргалинское ущелье) близ города Алматы.

А в разделе «средневековая городская культура» квестоманам предстоит обозначить древние названия современных городов. К примеру, Талгар – древнее название Талхир, Ташкент – Чач и так далее. При этом для того, чтобы не ошибиться с названиями, участникам надо тщательно изу­чить представленную карту в экспозиции, а именно в разделе «Великий шелковый путь». При условии, если они успешно справились с заданием, то попадают на улочку средневековых ремесленников. Здесь им надо также внимательно ознакомиться с мастерской древнего гончара и пересчитать все изделия мастера. Но вначале их надо найти...

И, наконец, остановка «Конечная». Добраться до нее – уже настоящая победа! Но здесь игрокам предлагается еще более сложная головоломка: кроссворд, где необходимо расшифровать археологические термины, с которыми они познакомились во время увлекательного путешествия в мир археологии Казахстана. Как правило, кроссворд общими усилиями разгадывается. Некоторые юные квестоманы умудряются даже справиться с ним раньше установленного времени. И тогда главная цель музейной педагогики достигнута – игроки, без сомнения, узнали много нового и интересного из древней и средневековой истории нашей страны.