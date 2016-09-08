Карим Масимов назначен главой КНБ

Указ "О назначении Карима Масимова председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Правительстве Республики Казахстан" подписал Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Назначить Масимова Карима Кажимкановича председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, освободив от должности Премьер-Министра Республики Казахстан. Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.
Возложить временное исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Сагинтаева Бакытжана Абдировича – первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан", – говорится в Указе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Нового руководителя Комитета национальной безопасности в ходе посещения КНБ представил Глава государства Нурсултан Назарбаев, отметив, что Правительство будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.
Карим Масимов впервые возглавил Кабмин РК в 2007 году и работал в этой должности до 2012 года. С 2012 по 2014 годы занимал должность руководителя Администрации Президента Казахстана.
Второго апреля 2014 года Масимов вновь возглавил Правительство Казахстана.