Карим Масимов обратился к казахстанцам через Твиттер в связи с ситуацией в Турции

Закон и Порядок
Ксения Воронина
Фото с сайта baq.kz
Премьер-Министр РК Карим Масимов поручил главе МИР РК Женису Касымбеку оперативно возобновить авиарейсы в Турцию и связаться с туроператорами по защите интересов отдыхающих граждан, передает Kazpravda.kz.

В микроблоге главы Правительства появилось сразу несколько сообщений в связи с событиями в Турции.

Поручил Касымбеку оперативно возобновить авиарейсы в #Turkey, связаться с туроператорами по защите интересов отдыхающих граждан #KAZ.
— Карим Масимов (@KarimMassimov) July 16, 2016
 
Поручил Идрисову создать горячую линию в #Astana, #Ankara, #Istambul, #Antalya для срочных обращений казахстанцев.Главное - их безопасность!
— Карим Масимов (@KarimMassimov) July 16, 2016


Напомним, что вечером 15 июля группа турецких военных попыталась совершить государственный переворот. На улицы Анкары и Стамбула вышла военная техника, были слышны выстрелы и взрывы. Мятежники пытались захватить ключевые правительственные объекты. В прокуратуре турецкой столицы Анкары заявили о не менее 60 погибших в результате военного переворота в стране.

Комитет гражданской авиации отменил 15 вылетов из городов Казахстана в Турцию на сегодня.

МИД РК открыл горячие линии для граждан Казахстана в Турции.

В свою очередь МИР РК объявил о том, что 2,5 тысячи казахстанцев смогут вернутся из Турции на родину в ближайшие 2 дня.

