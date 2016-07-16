Карим Масимов обратился к казахстанцам через Твиттер в связи с ситуацией в Турции

Премьер-Министр РК Карим Масимов поручил главе МИР РК Женису Касымбеку оперативно возобновить авиарейсы в Турцию и связаться с туроператорами по защите интересов отдыхающих граждан, передает Kazpravda.kz
В микроблоге главы Правительства появилось сразу несколько сообщений в связи с событиями в Турции.
Поручил Касымбеку оперативно возобновить авиарейсы в
#Turkey, связаться с туроператорами по защите интересов отдыхающих граждан #KAZ.
— Карим Масимов (@KarimMassimov)
July 16, 2016
Поручил Идрисову создать горячую линию в
#Astana, #Ankara, #Istambul, #Antalya для срочных обращений казахстанцев.Главное - их безопасность!
— Карим Масимов (@KarimMassimov)
July 16, 2016
Напомним, что вечером 15 июля группа турецких военных
попыталась совершить государственный переворот
. На улицы Анкары и Стамбула вышла военная техника, были слышны выстрелы и взрывы. Мятежники пытались захватить ключевые правительственные объекты. В прокуратуре турецкой столицы Анкары заявили о не менее 60 погибших
в результате военного переворота в стране.
Комитет гражданской авиации
отменил 15 вылетов
из городов Казахстана в Турцию на сегодня.
МИД РК открыл горячие линии
для граждан Казахстана в Турции.
В свою очередь МИР РК объявил о том, что 2,5 тысячи казахстанцев
смогут вернутся из Турции на родину в ближайшие 2 дня.