Политика
Карим Масимов провел I заседание Совета по переходу к "зеленой" экономике

Под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Карима Масимова прошло первое заседание Совета по переходу к "зеленой" экономике при Президенте РК, сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды и водных ресурсов. В заседании 29 июля приняли участие руководители ряда центральных государственных органов и международные эксперты. Они утвердили план и график работы совета на 2014 год и определили состав рабочих групп.

"Профессор Потсдамского института исследований влияния климата Юрген Кропп (ФРГ) выступил с докладом о том, какие вызовы и возможности для Центральной Азии несет изменение климата. Он представил прогноз для региона Центральной Азии, основанный на результатах пятого оценочного доклада межправительственной группы экспертов по проблеме изменения климата, образованной Всемирной метеорологической организацией и Организацией по охране окружающей среды ООН. В докладе представлено экспертное мнение по причинам изменения климата, пути решения связанных с этим проблем", – передала пресс-служба. О механизмах воздействия климата на социально-экономическую устойчивость рассказал директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ Высшей школы экономики (Россия) Георгий Сафонов.

Министр Нурлан Каппаров отметил: изменение климата требует тщательного изучения и постоянного мониторинга. Он подчеркнул, что Казахстан нуждается в исследованиях, всесторонне рассматривающих данный процесс в ракурсе национальных интересов. "В докладе также отмечены регионы страны и отрасли экономики, наиболее подверженные последствиям изменения климата", – отметили в пресс-службе. 

Совет внес на рассмотрение Правительства ряд рекомендаций. На их основе будет выработан комплекс мер по адаптации Казахстана к условиям изменения климата. 

Премьер-Министр поручил руководителям заинтересованных государственных органов внести на рассмотрение Правительства предложения, учитывающие рекомендации совета, а также обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации Концепции по переходу Казахстана на "зеленую" экономику.

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