Карим Масимов провел ряд двусторонних встреч в рамках заседания ШОС

В частности, в ходе беседы с государственным министром иностранных дел Индии Виджаем Кумаром Сингхом рассмотрены аспекты расширения двустороннего сотрудничества в приоритетных отраслях экономики, в том числе в сфере АПК и нефтегазовом секторе.



На встрече с министром сельского хозяйства Ирана Махмудом Ходжати Наджафом Абади обсуждены актуальные вопросы углубления двустороннего взаимодействия в транзитно-транспортной сфере, агропромышленном комплексе, других отраслях экономики.



Карим Масимов также провел встречу со своим таджикским коллегой Кохиром Расулзодой. Стороны затронули темы торгово-экономического взаимодействия, включая сотрудничество в инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также главы правительств отметили широкие возможности для увеличения взаимного торгового оборота и выразили необходимость дальнейшего углубления и расширения делового партнерства двух стран.



Напомним, сегодня, 15 декабря, в Астане началось заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в узком составе.



Планируется, что на встрече главы правительств ШОС рассмотрят перспективы укрепления торгово-экономических и гуманитарных связей между государствами организации. Кроме того, будут согласованы первоочередные шаги по углублению взаимодействия с учетом происходящих изменений в глобальной и региональной экономике.



Также планируется обсуждение хода реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран ШОС и перечня мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на период 2012–2016 годов, а также формирования соответствующего финансового механизма.



Ожидается, что по итогам заседания будут приняты совместное коммюнике и решения по различным аспектам деятельности ШОС.



Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов провел ряд двусторонних встреч в рамках заседания СГП Шанхайской организации сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на primeminister.kz.