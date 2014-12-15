Политика
Карим Масимов провел ряд двусторонних встреч в рамках заседания ШОС
Айнур Курамысова
Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов провел ряд двусторонних встреч в рамках заседания СГП Шанхайской организации сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В частности, в ходе беседы с государственным министром иностранных дел Индии Виджаем Кумаром Сингхом рассмотрены аспекты расширения двустороннего сотрудничества в приоритетных отраслях экономики, в том числе в сфере АПК и нефтегазовом секторе.

На встрече с министром сельского хозяйства Ирана Махмудом Ходжати Наджафом Абади обсуждены актуальные вопросы углубления двустороннего взаимодействия в транзитно-транспортной сфере, агропромышленном комплексе, других отраслях экономики.

Карим Масимов также провел встречу со своим таджикским коллегой Кохиром Расулзодой. Стороны затронули темы торгово-экономического взаимодействия, включая сотрудничество в инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также главы правительств отметили широкие возможности для увеличения взаимного торгового оборота и выразили необходимость дальнейшего углубления и расширения делового партнерства двух стран.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в Астане началось заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в узком составе.

Планируется, что на встрече главы правительств ШОС рассмотрят перспективы укрепления торгово-экономических и гуманитарных связей между государствами организации. Кроме того, будут согласованы первоочередные шаги по углублению взаимодействия с учетом происходящих изменений в глобальной и региональной экономике.

Также планируется обсуждение хода реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран ШОС и перечня мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на период 2012–2016 годов, а также формирования соответствующего финансового механизма.

Ожидается, что по итогам заседания будут приняты совместное коммюнике и решения по различным аспектам деятельности ШОС.

Популярное

Все
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Подкралась старость незаметно
Новая жизнь Второго Павлодара
Нет повести печальнее на свете…
Утекает бензин мимо розницы
Непокоренный Бурхан-Булак
Нам важно сохранить солдата
Жительница столицы под окнами многоэтажки разбила сад
Огородные феи
Опасные игры
Сергей Погосян: Казахстан – моя единственная Родина
Десерты с любовью
Тяжело ли тебе, первоклассница?
В советское время имена алашординцев, среди которых был и Мейирман Ермектасов, несправедливо замалчивали
IT-технологии заступают на службу
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 августа
История столетнего особняка
Вопрос о продлении учебного года, обсуждаемый казахстанской общественностью, вызывает острые дискуссии
Навстречу «солнечным» малышам…  и не только
И прислушаться не к кому...
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июля
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
"Космический" Алтайский край
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
Я тебя породил, я тебя и убью
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуской области
Утверждены ставки по депозитам в тенге на сентябрь
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау

Читайте также

Международное сотрудничество , Политика , Правительство , Экономика
Генсек ССАГПЗ – Смаилову: У стран Персидского залива больши…
Международное сотрудничество , Политика
Глава МИД и Генсек ССАГПЗ договорились о расширении сотрудн…
Политика , Китай
Казахстан придерживается принципа "одного Китая" – МИД РК
Международное сотрудничество , Политика , Европа
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]