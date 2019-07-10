Карим Масимов провел заседание Антитеррористического центра РК

Фото Kazpravda.kz Адильбек Тауекелов
Председатель КНБ Карим Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
"Руководителями государственных органов и акимами регионов подведены промежуточные итоги реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы. Обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования работы по данному направлению", – говорится в сообщении.
Также рассмотрены меры по повышению эффективности профилактики распространения религиозного экстремизма и терроризма.
По результатам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений.