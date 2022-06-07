Кариму Масимову продлили арест

Срок содержания под стражей экс-главы КНБ Карима Масимова продлен до 6 июля, сообщили в в Комитете национальной безопасности РК, передает МИА "Казинформ".

Бывший заместитель председателя КНБ, начальник службы специального назначения "А" Ануар Садыкулов также остается под стражей до 6 июля.

Срок содержания под стражей заместителя председателя КНБ Даулета Ергожина продлен до 13 июля.

Как сообщалось, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.



