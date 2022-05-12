Кариму Масимову продлили арест на месяц

Экс-председателю Комитета национальной безопасности Казахстана Кариму Масимову продлили арест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Как уточнили в КНБ РК, сроки содержания под стражей Карима Масимова и Ануара Садыкулова продлены до 6 июня, а Даулета Ергожина — до 13 июня.

«Следственно-оперативной группой КНБ продолжается расследование уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 175, частью 3 статьи 179, пунктом 3 части 3 статьи 218, пунктом 3 части 4 статьи 362, частью 4 статьи 366 УК РК», – сообщили в пресс-службе КНБ.

Напомним, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, были взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.

Карим Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности РК 6 января 2022 года.



9 января Президент РК уволил двух заместителей главы Комитета нацбезопасности Марата Осипова и Даулета Ергожина, а 17 января был освобожден от должности первый зампредседателя КНБ Самат Абиш.