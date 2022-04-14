Экс-главе Комитета национальной безопасности РК Кариму Масимову продлили арест, сообщает Kazpravda.kz.

По информации КНБ, сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены до 6 мая, Ергожина – до 8 мая.

В прокуратуру направлены материалы о продлении срока содержания под стражей Осипова до трёх месяцев.

Подозреваемые содержатся в условиях следственного изолятора, отметили в комитете.

Учитывая обстоятельства совершённых деяний, уголовному делу присвоен гриф "совершенно секретно".

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению, добавили в ведомстве.

Напомним, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, были взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.



"В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.



Карим Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан 6 января 2022 года.



9 января Президент РК уволил двух заместителей главы Комитета нацбезопасности Марата Осипова и Даулета Ергожина, а 17 января был освобожден от должности первый зампредседателя КНБ Самат Абиш.