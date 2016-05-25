Карин получил сертификат о включении КИСИ в топ-100 мировых "мозговых центров"
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК получил сертификат о вхождении в группу 100 ведущих "мозговых центров" мира согласно Всемирному индекс-рейтингу аналитических центров. Торжественное награждение прошло сегодня в Астане, передает Kazpravda.kz.
Сертификат главе КИСИ Ерлану Карину вручил директор программы "Экспертно-аналитические центры и гражданское общество" Университета Пенсильвании Джеймс МакГанн.
Данный рейтинг составляется в рамках исследовательской программы Университета Пенсильвании "Аналитические центры и гражданское общество" по признанию важных достижений аналитических структур и выявлению тенденций их развития по всему миру с 1989 года на основе анализа данных более 6 тысяч "мозговых центров".
Напомним, согласно Всемирному индекс-рейтингу аналитических центров, по итогам 2015 года КИСИ был отмечен сразу в четырех номинациях.
По итогам рейтинга КИСИ вошел в тройку лучших аналитических структур Центральной Азии и занял 33 место в области исследования энергетической и сырьевой политики.
Также КИСИ вошел в топ-100 лучших исследовательских центров в сфере безопасности, обороны и внешней политики. Вдобавок к этому институт впервые вошел в список лучших государственных "мозговых центров", заняв 57-е место в мире.