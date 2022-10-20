Карин провел заседание Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

Сегодня состоялось очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

На заседании рассмотрены основные научные выводы и рекомендации в области законодательства, подготовленные в результате работы Госкомиссии.

В ходе мероприятия ученые-эксперты представили основные результаты проведенных поисковых экспедиций и исследовательских работ.

Также по вопросам организации работы с архивами и подготовки законодательных инициатив выступили руководители Министерства науки и высшего образования, Министерства юстиции и Архива Президента.

По итогам заседания даны поручения, направленные на реализацию комплекса подходов по совершенствованию законодательной базы, развитие издательской деятельности и продолжение работ по систематизации архивных материалов Государственной комиссии.