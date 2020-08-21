Карин высказался о ротации в Нацсовете

Помощник Президента Ерлан Карин сообщил, что в Национальный совет общественного доверия вступили новые общественные деятели и эксперты. Среди них гендиректор телеканала Atameken Business Канат Сахарьянов, социальный предприниматель Эмин Аскеров, передает Kazpravda.kz.
Карин напомнил, что в Нацсовете периодически будет проводиться ротация. Это делается для того, чтобы обновлять общую повестку и предлагать новые идеи. Именно поэтому сейчас в Нацсовете появились новые эксперты.
"В Нацсовет вошли председатель Общественного объединения инвалидов "Центр независимой жизни "Дос" Дина Ердилдинова, генеральный директор телеканала Atameken Business Канат Сахарьянов, социальный предприниматель Эмин Аскеров, известный журналист, блогер Оркен Кенжебек и медиа эксперт Максим Рожин", - сообщил он.
В свою очередь в рамках ротации из состава Нацсовета выведены Багдат Мусин, Данияр Ашимбаев, Мухтар Тайжан, Сейдахмет Куттыкадам и Жанибек Кожык.
"Хочу выразить благодарность коллегам за активную совместную работу. Менее чем за год в рамках Нацсовета были реализованы важнейшие реформы в сфере экономического, политического и социального развития страны. Принят обширный пакет важнейших законов и нормативно-правовых актов", - сказал Карин.
Он сообщил, что в мае прошло третье заседание Нацсовета, по итогам которого был принят План по реализации новых инициатив Президента. Также по предложению ряда членов НСОД в структуре Совета создается еще одна группа по рассмотрению вопросов культурно-духовного развития.
